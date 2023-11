Sõja 616. päev: Kiiev: Vene üksused ei ole Kupjanski suunal edu saavutanud

Ukrainas käivitusid kolmapäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid ning õhusireene oli kuulda ka riigi lääneosas. Ukraina maavägede ülema sõnul ei ole Vene väed Kupjanski suunal strateegilist edu saavutanud. Ukraina relvajõud hävitasid 20 ründedroonist 18 ja ühe raketi X-59.

Armeejuht: Ukraina vajab kurnamislahinguteks uut sõjalist võimekust

Ukraina vajab uusi sõjalisi võimekusi, sest sõda läheb üle kurnamislahingutele, ütles riigi armee ülem kindral Valeri Zalužnõi.

Ukraina ülemjuhataja ütles The Economistile, et sõda Venemaaga on liikumas positsioonisõja uude etappi, mis hõlmab staatilist ja kurnavat võitlust, mis tema hoiatuse kohaselt võib Moskvale kasu tuua ja võimaldada Venemaal oma sõjalist jõudu taastada.

Zalužnõi sõnul vajab Ukraina armee sellisest sõjast välja tulemiseks uusi olulisi sõjalisi võimeid ja tehnoloogiat, sealhulgas õhujõudu.

Samuti kutsus ta Ukrainat üles tugevdama oma sõjaväereserve ja laiendama võimalusi Ukraina kodanike kutsumiseks väljaõppele või mobiliseerimiseks.

Ukraina peaprokuratuur esitas endisele peaministrile uue kahtlustuse

Ukraina peaprokuratuur esitas end Venemaal varjavale endisele peaministrile Nikolai Azarovile uue kahtlustuse – infotegevuses Moskva kasuks.

Peaprokuratuuri kodulehele kolmapäeval postitatud teates öeldakse, et Azarovit süüdistatakse põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele ja kukutamisele suunatud tegude toimepanemises, teabetegevuses koostöös agressorriigiga ning Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase relvastatud agressiooni õigustamises, seaduslikuks tunnistamises.

Endine peaminister, kes on end alates 2014. aastast varjanud Venemaal, on alates täiemahulise sõja algusest praeguseni tegelenud aktiivse teabetegevusega koostöös Venemaa Föderatsiooniga, kasutades selleks Vene meediat ja internetti, lisati teates.

Azarov on esinenud regulaarselt Vene infokanalites, tema tegevus on suunatud Vene narratiive kasutades Ukraina riigi diskrediteerimisele, märkis Ukraina peaprokuratuur.

Ta õigustab oma sõnavõttudes ja internetti postitatud videomaterjalides Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja selle riigi alade okupeerimist. Samuti on ta teinud avalikke üleskutseid Ukraina põhiseadusliku korra muutmiseks vägivaldsete vahenditega.

Sõrskõi: Kupjanski suunal ei ole Vene üksustel strateegilisi edusamme

Ukraina maaväe juhataja kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles kolmapäeval, et Kupjanski suunal ei ole Vene vägedel strateegilist edu ning Ukraina sõdurid osutavad okupantidele vastupanu.

"Vaenlasel ei ole Kupjanski suunal strateegilisi edusamme. Venelaste eesmärk on selge – nad tahavad linna uuesti okupeerida," kirjutas Sõrskõi Telegramis.

"Kaitsevägi osutab Vene sissetungijatele väärilist vastupanu, nurjates nende edasitungikatsed. Au Ukraina sõduritele," lisas ta.

Kõikjal Ukrainas oli taas kuulda õhuhäiresireene

Ukrainas käivitusid kolmapäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid ning õhusireene oli kuulda ka riigi lääneosas.

Varahommikul kõlasid õhuhäiresireenid Nikolajevi, Kirovogradi, Poltava ja Harkivi piirkondades. Ukraina võimud teatasid, et Venemaa ründab riiki droonidega. Hiljem oli õhuhäiresireene kuulda veel Hmelnõtskis, Vinnitsas, Ternopolis ja Lvivis, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kaitsejõud hävitasid kolmapäeval 20-st ründedroonist 18 ja ühe raketi X-59, millega Vene vägi üritas Ukraina kriitilise tähtsusega taristurajatisi rünnata, teatasid Ukraina õhujõud.

Ründedroone hävitasid nii taktikaline lennuvägi, õhutõrjeraketiüksused kui ka õhujõudude mobiilsed tulerühmad koostöös Ukraina kaitseväe õhutõrjega.

Samuti andis vaenlane Ukraina vägede positsioonide ja asustatud alade pihta kaheksa raketi- ja 97 õhulööki ning sooritas 84 rünnakut mitmikraketisüsteemiga.

"Kahjuks hukkus ja sai vigastada Venemaa terrorirünnakute tagajärjel tsiviilelanikke. Hävis ja sai kannatada eramuid ja muud tsiviiltaristut," teatas peastaap.

Ukraina pilootide väljaõpe Arizona osariigis hävitajatel F-16 Arizona võib kesta 5-9 kuud

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Pat Ryder ütles, et Ukraina pilootide väljaõpe Arizona osariigis hävitajatel F-16 Arizona võib kesta 5-9 kuud.

"Koolituse läbimise aeg sõltub pilootide individuaalsetest oskustest," lausus Ryder.

2023. aasta novembris jõuavad lennukid F-16, mille Holland Ukrainale üle annab, Rumeenias asuvasse koolituskeskusesse. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et Ukraina pilootide väljaõpe võib seal alata lähiajal.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval üheksat Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus 130 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Vene võimud muretsevad, et keskvõimu kontroll äärealade üle võib nõrgeneda

Sajad inimesed tungisid hiljuti Venemaal Dagestanis Mahhatškala lennuväljale, et väljendada oma viha sinna Tel Avivist saabunud lennuki reisijate vastu. Moskva väitis seejärel, et Kiiev korraldas Iisraeli-vastase mässu Dagestanis.

Sõjauuringute Instituut (ISW) hindas, et Vene võimud muretsevad, et keskvõimu kontrolll riigi äärealade üle võib nõrgeneda. ISW hinnangul viitab sellele ka Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi avaldus. Kadõrov süüdistas samuti lääneriike Dagestani rahutuste õhutamises.

Kadõrov rääkis, et kui inimesed lähevad Tšetšeenias sanktsioneerimata rahutustele, siis julgeolekujõud peavad tegema kolm hoiatuslasku õhku. Kui seejärel inimene ei allu võimude korraldustele, siis neljas lask tuleb teha juba otsaette.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 680 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 301 490 (võrdlus eelmise päevaga +680);

- tankid 5223 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 9834 (+30);

- suurtükisüsteemid 7250 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 846 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 563 (+1);

- lennukid 321 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5468 (+28);

- tiibraketid 1547 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9624 (+34);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1019 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.