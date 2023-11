Eesti annab Iisraelile ja Gaza elanikele 240 000 euro eest humanitaarabi

Valitsuse liikmed nõustusid neljapäeval välisminister Margus Tsahkna ja kaitseminister Hanno Pevkuri ettepanekuga anda kokku 240 000 eurot meditsiinilist ja humanitaarabi nii Iisraelile kui ka Gaza humanitaarkriisi tsiiviilisikutele. Iisraeli kõrval saavad abi ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsioon (UNRWA), Maailma Toiduprogramm (WFP) ja ÜRO Lastefond (UNICEF).

Peaminister Kaja Kallase sõnul peame toetame Iisraeli ja samal ajal on hädavajalik Gaza tsiviilelanike abistamine. "Hamas viib ellu halastamatut terrorit ega näita mingit austust inimelude, sealhulgas palestiinlaste elude vastu. Iisraelil on täielik õigus end kaitsta. See enesekaitse peab toimuma viisil, mis säästaks süütute inimeste elusid ja järgiks rahvusvahelise õiguse norme," ütles Kallas.

"Samuti on äärmiselt oluline, et humanitaarabi jõuaks kiiresti ja takistusteta inimesteni. Eesti otsustas eraldada täiendavat abi Palestiina inimeste toetuseks läbi ÜRO organisatsioonide. Samuti otsustasime toetada Iisraeli meditsiinivarustuse- ja tehnikaga," lisas Kallas.

Nii ÜRO kui teised organisatsioonid on palunud riikidelt kiireloomulist humanitaarabi suurendamist. Eesti on seni Palestiina tsiviilelanike humanitaarvajaduste katmiseks regulaarselt toetanud ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsiooni Lähis-Idas ehk UNRWA-t. Viimati toetas Eesti UNRWA-d 80 000 euroga tänavu suvel.