USA esindajatekoda kiitis heaks abipaketi Iisraelile

USA president Joe Biden palus eelmisel kuul riigi kongressil kinnitada enam kui 100 miljardi dollari suurune pakett, millega sooviti oluliselt toetada lisaks Iisraelile muuhulgas ka Ukrainat. Rohkem kui pool Bideni pakutud paketist oleks läinud Ukrainale.

Bideni pakutud pakett oleks sisaldanud ka humanitaarabi Gaza sektorile, mida vabariiklaste esindajate häältega kinnitatud paketis pole.

USA on olnud Iisraeli kõige olulisem liitlane aastakümneid. USA on olnud ka Ukraina suurim toetaja Venemaa sissetungi ajal.

Käremeelsed vabariiklased on nõudnud Ukraina toetamise lõpetamist ja pakett kiideti esindajatekojas seekord heaks ilma Ukraina toetuseta. Poolt hääletas 226 saadikut, vastu hääletas 196 saadikut, vahendas The Wall Street Journal.

Esindajatekoja uus vabariiklasest spiiker Mike Johnson ütles, et USA toetust teistele liitlastele võib arutada hiljem.

"Me ei saa viivitada Iisraelile vajaliku toetuse andmisega," toonitas Johnson pressikonverentsil enne paketi üle hääletamist.

Järgmisena liigub eelnõu demokraatide juhitavasse senatisse, kus see eeldatavasti läbi kukub. Biden on ühtlasi ähvardanud kasutada oma vetoõigust, et see vajadusel tühistada.

Johnson ise pooldab seisukohta, et Ukrainalt tuleks nõuda eraldatud vahendite kulutamise kohta rohkem aru. Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov on öelnud, et selline kontroll oleks loomulik.