Leyeni sõnul on Ukraina teinud EL-i liikumise teel suuri edusamme

Ukraina on teinud Euroopa Liiduga ühinemise teel silmapaistvaid edusamme, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen laupäeval Kiievis. Üllatusvisiidile saabunud von der Leyeni sõnul on Ukraina eriti suurt edu saavutanud justiitsreformi läbiviimisel.

"Ma pean ütlema, et te olete teinud suurepäraseid edusamme," ütles von der Leyen pressikonverentsil.

"Ma tean, et olete lõpule viimas silmapaistvaid reforme. Kui see juhtub, ja ma olen selles kindel, saavutab Ukraina oma ambitsioonika eesmärgi liikuda liitumisprotsessis järgmisesse etappi," rääkis ta.

Von der Leyen lubas Ukrainale veel täiendavalt 50 miljardit eurot abiraha 2027. aastani.

"Te rekonstrueerite. Te moderniseerite oma riiki. Me oleme teid toetanud juba 83 miljardi euroga ja Ukrainale on tänavu mõeldud veel kolm miljardit eurot, aga loomulikult on vaja rohkem ja ennustatavat rahastust praeguste vajaduste rahuldamiseks," rääkis komisjoni president.

Von der Leyeni visiidi ajastus on taas tähendusrikas – Euroopa Komisjoni president saabus Kiievisse just nädal enne seda, kui ilmub aruanne Euroopa Liidu laienemise kohta.

"See visiit toimub ajaloolisel hetkel, tõeliselt tähtsal hetkel, kui me ootame poliitilist otsust läbirääkimiste alustamise kohta meie riigi EL-i liikmeks saamiseks. See otsus ei ole pöördepunkt ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa jaoks," sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski hinnangul üritab Venemaa Hamasi-Iisraeli sõda tagant tõugates maailma tähelepanu Ukrainalt ära tõmmata.

"Mis puutub Lähis-Itta, siis loomulikult on mõistetav, et sõda Lähis-Idas, konflikt tõmbab tähelepanu ära ja see on minu arust üks Venemaa Föderatsiooni eesmärke, et fookus Ukrainale hägustuks ja see on fakt. Aga me saame sellega hakkama," rääkis Zelenski.

Von der Leyen kinnitas, et Euroopa Liit jätkab Venemaa pitsitamist edasiste sanktsioonidega.