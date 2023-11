Järjekordne prokurörivahetus: Entsik annab Heldna ja Vaheri kriminaalasja üle

Seni kõnealuse kriminaalasjaga tegelenud Maria Entsikul ei jagu enam aega Heldna, Vaheri ja Alavere jaoks, sest ta nimetati riigi peaprokurör Andres Parmase ettepanekul juhtiva riigiprokuröri ametikohale ja 1. novembrist juhib Entsik majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlustele keskenduvat osakonda, kirjutas EPL.

Entsiku kinnitusel liigub kriminaalmenetlus, milles on esitatud kahtlustus Eerik Heldnale, Elmar Vaherile ja Aivar Alaverele, siiski süüdistuse esitamise suunas.

"Niipea kui kõik seadusega ettenähtud toimingud on tehtud, sealhulgas kaitsjad oma taotlused prokuratuurile esitanud ja need taotlused on lahendatud, saame teha menetlusotsuse, kuidas kriminaalasjaga edasi liikuda," märkis Entsik, kelle sõnul tutvuvad nii kaitsjad kui ka riigiprokurörid praegu kriminaalmenetluse materjalidega.

Tema sõnul vahetati menetlust juhtivaid prokuröre seejärel, kui olid selgunud nn Danske rahapesumenetluse kohtuistungite kuupäevad, mille ajad ja milleks ettevalmistumine kattuvad ajaperioodiga, mil tuleb ka selle kriminaalmenetlusega aktiivselt tegeleda.

Entsiku kinnitusel ongi menetlust juhtiva prokuröri vahetamine otstarbekas alles kohtueelse menetluse lõpus.

"Prokuratuur soovib ka oma põhimõttelises töökorralduses tagada, et olulistes ja mahukates kohtumenetlustes osaleksid võimalusel vähemalt kaks samaväärset prokuröri. Sellise töökorralduse eesmärk on ühelt poolt tagada menetluse kindel ja kiirem lõpule jõudmine ning teiselt poolt toetada oma töötajaid rasketes ja surve all olevates menetlustes," põhjendas Entsik.

Ta ei soostunud avama, kas ja millised on uued tõendeid, vaid märkis, et kogutud tõendid avaldatakse kohtuistungitel, kus need esitatakse esmalt kohtule.

Prokuratuur teatas 11. oktoobril, et lõpetas kriminaalmenetluse kolme politsei- ja piirivalveameti (PPA) ametniku suhtes, kellele esitati selle aasta märtsis kahtlustus kelmusele kaasaaitamises. Samas jätkub menetlus Heldna, Vaheri ja Alavere suhtes.

Kapo esitas tänavu 21. märtsil maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhile Heldnale kahtlustuse kelmuses ning tollasele politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhil Vaherile kelmusele kaasaaitamises. Kahtlustuse kohaselt vormistati Heldna tema soovil ja Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse PPA-sse ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe luurekeskusesse, kus ta tegelikkuses töötas juba aasta aega.

Nii Vaher kui ka Heldna on oma otsest süüd eitanud. Fiktiivlepingu asjus alustati uurimist ka toona keskkriminaalpolitseid juhtinud Alavere suhtes.