Sõja 621. päev: Ukraina alustas oma ründedroonide saritootmist

Oluline 6. novembril kell 21.23:

- Ukraina alustas oma ründedroonide saritootmist;

- Ukraina relvajõudude juhataja lähedane abi hukkus plahvatuses;

- Venemaa hakkas ehitama raudteed Rostovist Krimmi läbi Zaporižžja oblasti;

- Venemaa ründas öösel Ukrainat 22 drooni ja nelja raketiga;

- Ukraina: Venemaa ei saa Kertši rünnakus kahjustada saanud sõjalaeva lähiajal kasutada;

- Ukraina kõrgeid kaitseametnikke kahtlustatakse pettuses;

- ISW: Ukraina armee laiendab oma kohaolekut Dnepri jõe okupeeritud kaldal;

- Reuters: Ukraina sõdurid Donetski rindel teatasid suurenenud Vene suurtükitulest;

- Odessas sai venelaste rünnakus haavata viis inimest.

Ukraina alustas oma ründedroonide saritootmist

Ukraina riigikaitse alase ettevõtte "Ukroboronprom" Herman Smetanin teatas esmaspäeval, et Ukraina alustas oma ründedrooni saritootmist. Drooni lennukaugus on 1000 kilomeetrit.

"Ukrainas on palju riiklikke ja eratootjaid. Meil on olemas Shahedi analoog, ning on olemas ka palju võimsamad mudelid, sest Shahedid nii kaugele ei lenda," ütles Smetanin, viidates Vene vägede kasutusel olevale Iraani päritolu ründedroonile Shahed-136.

Kiiev teatas 1000 kilomeetri kaugusele lendava drooni arendamisest aasta alguses. Toona käisid veel drooni katsetused.

Ukraina relvajõudude juhataja lähedane abi hukkus plahvatuses

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi lähedane abi hukkus esmaspäeval kingi plahvatuses, teatas armeeametnik sotsiaalmeedias.

"Traagilistel asjaoludel sai mu abi ja lähedane sõber major Hennadi Tšastiakov surma oma sünnipäeval," kirjutas Zalužnõi, lisades, et tundmatu lõhkeseadeldis plahvatas ühes tema kingituses.

Ukraina kõrgeid kaitseametnikke kahtlustatakse pettuses

Ukraina prokuratuur teavitas kaht kõrget kaitseametnikku, et neid kahtlustatakse seoses sõjaväe talivormide ostuga Türgi ettevõttelt ulatuslikus pettuses, teatas esmaspäeval prokuratuur.

Prokuratuuri teatel teavitati endist asekaitseministrit ja tema alluvat, et nende suhtes on algatatud uurimine seoses "riigi raha väljapetmise ning Ukraina relvajõudude seadusliku tegevuse takistamisega".

Uurimise keskmes on ligi 28 miljoni dollari suurune sõjaväe talivormide hange Türgi ettevõttelt, mida Ukraina ajakirjandus on seostanud president Volodõmõr Zelenski erakonnakaaslasega.

Prokuratuuri teatel ei kontrollinud ametiisikud vormiriietuse madalat kvaliteeti, muu hulgas mundrikuubede ja saabaste mittevastavust tehnilistele nõuetele.

Ukraina endine kaitseminister Oleksii Reznikov eitas augustis süüdistusi, mille kohaselt vormid osteti ülepaisutatud hindadega.

Varem on Ukraina kaitseministeerium sattunud skandaali seoses toidumoonahankega.

Ukraina: Venemaa rünnaku tõttu hukkus Sumõ oblastis üks inimene

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa vägede rünnaku tõttu hukkus Sumõ oblastis üks 63-aastane naine. Hukkunud naine elas külas, mis asub Brjanski oblasti lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaa hakkas ehitama raudteed Rostovist Krimmi läbi Zaporižžja oblasti

Venemaa hakkas ehitama Zaporižžjas raudteed, mis peaks tagama maismaise raudteeühenduse Vene linna Rostovi Doni ääres ja okupeeritud Krimmi vahel.

Moskva määratud Zaporižžja okupatsioonivõimude kuberner Jevgeni Balitski ütles Vene riigimeediale, et raudtee läheks läbi Bedjanski ja Melitopoli. Balitski väitis, et raudtee ehitamine muudab kergemaks teravilja, rauamaagi ja söe väljavedu Venemaale.

Venemaa ründas öösel Ukrainat 22 drooni ja nelja raketiga

22 droonist suutis Ukraina õhutõrje alla lasta 15 ja neljast raketist ühe raketi H-59.

Droonid tõusid õhku okupeeritud Krimmi territooriumilt, suurim osa droonidest jätkas liikumist Odessa suunas.

Neljast raketist kaks olid lastud okupeeritud Krimmi territooriumilt ja kaks okupeeritud Hersoni oblasti alalt.

Raadasaadik: Venemaa andis raketilöögi mägibrigaadile

Venemaa andis 3. novembril Zaporižžja oblastis asuvale 128. üksikmägiründebrigaadi isikkoosseisule raketilöögi, mille tagajärjel hukkus 28 sõjaväelast, ütles ülemraada saadik Oleksei Kutšerenko.

"28 surnut. 53 haavatut. 128. üksikmägiründebrigaad. Leiname," kirjutas Kutšerenko sotsiaalmeedias.

Taga-Karpaatias kuulutati raketirünnakus hukkunud sõdurite mälestuseks välja kolmepäevane lein.

Ukraina: Venemaa ei saa Kertši rünnakus kahjustada saanud sõjalaeva lähiajal kasutada

Ukraina lõuna ringkonna operatiivjuhtkonna pressiesindaja Natalja Humenjuk kinnitas, et kuigi Ukraina luurel pole veel kõige täpsemaid andmeid rünnaku tulemuste kohta, on selge, et Vene sõjalaeva ja Kertši laevaremonditehase kahjustused on olulised.

"See tähendab, et lähiajal see rakettidega varustatud laev ei saa kindlasti täita oma lahinguülesandeid," ütles Humenjuk.

4. novembril toimunud Ukraina õhurünnakus Kertši laevaremonditehase pihta sai kahjustada Vene sõjalaev, mille varustusse kuuluvad raketid Kalibr. Venemaa on varem kasutanud neid rakette Ukraina tsiviiltaristu ründamiseks.

ISW: Ukraina armee laiendab oma kohaolekut Dnepri jõe okupeeritud kaldal

Mõttekoja ISW hinnangul laiendavad Ukraina väed oma tegevust Dnepri jõe okupeeritud kaldal Hersoni oblastis. Lisaks jätkas Ukraina vastupealetungi Zaporižžjas ja Bahmuti all.

4. novembril avaldatud videotõendid kinnitavad, et Ukraina väed tegid edasiminekuid Dnepri jõest kolme kilomeetri kaugusel asuva Pidstepne küla lähedal. Lisaks jätkuvad lahingud Ukraina ja Vene vägede vahel Krõnkõ külas, mis asub kahe kilomeetri kaugusel Dnepri jõest.

Vene sõjablogijate väitel toimuvad lahingud Krõnkõ külas ning Pištšanivka ja Poima külade vahel.

Ukraina peastaap teatas pealetungi jätkumisest Zaporižžja oblastis ja Bahmutist lõunas. ISW andmetel liikusid Ukraina väed edasi Zaporižžja oblastis asuvast Verbovest läänes.

Reuters: Ukraina sõdurid Donetski rindel teatasid suurenenud Vene suurtükitulest

Reuters tegi intervjuu Donetski rindel võitlevate Ukraina sõduritega, kes kinnitasid, et viimasel ajal kasvas Vene suurtükitule intensiivsus. Siiski jääb tule intensiivsus väiksemaks kui aasta tagasi.

Ajakirjanikud küsitlesid Donetski rindel võitlevaid sõdureid, kelle sõnul kasvas Vene suurtükitule intensiivsus umbes kuu aega tagasi.

Lõuna-Korea luure andmetel saatis Põhja-Korea Venemaale üle ühe miljoni suutükimürsu alates augustist. Ka Reutersi küsitletud sõdurid arvavad, et kasvanud suurtükitule taga võib olla Põhja-Koreast pärit laskemoon.

Odessas sai venelaste rünnakus haavata viis inimest

Odessas sai Vene armee poolt pühapäeva õhtul linnale korraldatud rünnakus kahjustada infrastruktuur ja haavata vähemalt viis inimest, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Odessa eri piirkondade elanikud kuulsid valje plahvatusi.

Odessa sõjaväevalitsuse juht Oleh Kiper kutsus elanikke üles varjenditesse jääma.

"Kõik said haavata mürsukildudest ja on haiglaravil. Meie arstid annavad kogu vajalikku abi," ütles ametnik.

Linnavõimude teatel muutub infrastruktuuri kahjustuste tõttu 6. novembrist trammiliiklus. Sotsiaalvõrgustikes teatasid inimesed, et ühele kesklinna tänavale on tekkinud tohutu pommikraater.

Inimesed teatasid ka kahjustatud elumajadest.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 305 970 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 5288 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 9958 (+5);

- suurtükisüsteemid 7389 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 867 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 570 (+0);

- lennukid 322 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5554 (+20);

- tiibraketid 1556 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9744 (+14);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1047 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.