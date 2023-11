Hussar käis võimalike mantlipärijatena välja ka Terrase, Taro ja Pakosta

Esmaspäeval erakonna Eesti 200 juhi kohalt lahkumisest teatanud riigikogu esimees Lauri Hussar ütles, et tema võimalikeks mantlipärijateks on erakonna juhatuse ja fraktsiooniliikmete seas palju häid kandidaate.

"Terevisioonis" erakonna tulevikust rääkinud Hussar ütles vastuseks küsimusele, kas tema järeltulijaks parteijuhi kohal võiks olla Margus Tsahkna või varemgi erakonda tüürinud Kristina Kallas, et erakonnas on palju häid kandidaate, ning tõi konkreetsetest nimedest välja Hendrik Terrase, Igor Taro ja Liisa Pakosta.

Oma kindlat eelistust Hussar siiski avalikkusele välja ei öelnud.

Enda tööle erakonna juhina Hussaril suuri etteheiteid polnud. Erakonnas on tema kinnitusel jätkuvalt töine meeleolu, suurimate saavutustena pärast riigikokku pääsemist nimetas Hussar abieluvõrdsuse ärategemist ja jõulist personaalse riigi kontseptsiooni arendamist.

"Valdavalt, ma julgen öelda, on Eesti 200 on väga jõudsalt arenenud, me oleme mitmeid osakondi avanud," ütles Hussar, lisades, et just kiire arengu tõttu nõuab organisatsioon väga palju aega ja pühendumist.

Suurima miinusena märkis ta seda, et ei jõudnud riigikogu esimehe töö kõrvalt partei allorganisatsioonidega piisavalt suhelda.

Põhjusena, miks ta eelistas riigikogu esimehe ametit erakonna juhtimisele, mainis Hussar riigikogu tööd tabanud obstruktsiooni, mistõttu olevat juhatusel oluliselt rohkem kohustusi kui varem. Lisaks võtavad oma aja riigikogu esindamine parlamendihoonest väljapool ja välissuhtlus. "Olukord on pingeline ja sellele tuleb keskenduda."

Eesti 200 madalat reitingut (viimastel kuudel seitsme protsendi juures Kantar Emori uuringus - toim) kommenteerides ütles Hussar, et kui ta erakonna juhiks sai, oli reiting kaheka protsenti. Nende vahele on aga erakonna juhi sõnul jäänud edukad riigikogu valimised.

"Erakonna reiting on viimase poolteise kuu jooksul olnud üsna stabiilne. Me teame selle põhjal, kes on meie püsivalija ja teame, millega tuleb tegeleda edaspidi, et erakonna reiting tõuseks. Eesti 200 reiting on olnud kogu aeg ka volatiilne, pole olnud püsivalt naelutatud ühe koha peale. Aga eks ta viimastel kuudel on seal ühe koha peal olnud – kuus, seitse, kaheksa protsenti," võttis Hussar erakonna toetuse kokku.

Teisipäeva hommikul "Vikerhommikut" väisanud Eesti 200 juhatuse liige Kalev Stoicescu ütles, et juhatuse esmaspäevasel koosolekul tuli Hussari teade üllatusena. "Aga see on tema otsus ja ma arvan, et see on õige otsus," ütles Stoicescu.

Stoicescu ise erakonna juhiks kandideerida ei plaani. Tema sõnul on erakonnal juhi kohale vähemalt kaks tugevat kandidaati. "Ja see, kes saab kõige rohkem hääli, ongi erakonna uus esimees," ütles Stoicescu konkreetseid nimesid mainimata.