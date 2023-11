Lauri Hussar astub Eesti 200 esimehe kohalt tagasi

Hussar valiti Eesti 200 esimeheks mullu 15. oktoobril. Tema juhtimisel viidi läbi riigikogu valimiste kampaania ja Eesti 200 sai parlamendis 14 kohta ehk 13,3 protsenti toetust. Oktoobris oli sellest Emori uuringus järgi jäänud 7,2 protsenti ja Norstati viimases küsitluses 6,4 protsenti ehk erakond on kaotanud pooled toetajad.

Hussari sõnul pühendub ta nüüd riigikogu esimehe tööle.

"Eesti parlament on silmitsi aegade suurima obstruktsioonilainega ning olen jõudnud arusaamisele, et tahan pühendada end riigikogu kordategemisele, et parlament saaks täita kõiki põhiseadusest tulenevaid kohustusi ning tuua istungisaali tagasi konstruktiivne arutelu," ütles Hussar.

Eesti 200 üldkoosolek koguneb uut esimeest valima 19. novembril, kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. november.

Mullu oktoobris Hussarile erakonna esimehe valimistel kaotanud Kristina Kallas ütles ERR-ile, et kuivõrd uudis Hussari taandumisest on nii värske, ei ole ta esimeheks kandideerimisele mõelnud.

Eesti 200 vahetas septembri alguses ka riigikogu fraktsiooni juhti, kui Marek Reinaasa asemel asus fraktsiooni juhtima Toomas Uibo.