Voltri: Kallasel pole arusaama, kui suur probleem on õpetajate palgaküsimus

Voltri sõnul ütles Kallas kohtumisel, et raha õpetajatele täiendavaks palgatõusuks pole ja et õpetajad saavad niigi järgmisel aastal 1,77 protsenti palgatõusu.

Voltri tõdes, et tal on hea meel, et Kallas leidis aja õpetajate esindusorganisatsiooniga kohtuda. "Kirjeldasime peaministrile olukorda, et oleme suures kriisis ja et õpetamise kvaliteedi langus on kahjulik ka eesti majandusele tervikuna," sõnas Voltri.

"Kahjuks me lootusrikkalt peaministri juurest ära ei tulnud. Valitsusel, eesotsas peaministriga, pole arusaama, kui suur probleem on õpetajate palkadega. Seega ei ole valitsusel ka tahtmist seda lahendada," sõnas Voltri.

Reedel on Tartus haridustöötajate, linnade ja valdade liidu, riikliku lepitaja ja haridusministeeriumi kohtumine õpetajate palgaläbirääkimiste asjus. "Võibolla on valitsus selleks ajaks nõu pidanud ja leidnud palgatõusuks raha. Kui ei, siis jääb Eesti õpetajaskond järelkasvuta," sõnas Voltri.

Voltri sõnul on haridustöötajate esindajatel küll riigi esindajatega juttu olnud, et õpetajate palk võiks tõusta järgnevatel aastatel, kuid kui riigieelarve strateegiat vaadata, siis on õpetajate palgatõusuks planeeritud null eurot.

ERR pöördus Kaja Kallaselt kohtumise teemalise kommentaari saamiseks ka riigikantselei poole.

Haridustöötajate liit teatas 3. novembril, et kuna valitsus venitab palgaläbirääkimistega ega pole erinevalt õpetajatest pakkunud välja ühtki konkreetset plaani kokkuleppe täitmiseks, toimub 10. novembril üle Eesti õpetajate hoiatusstreik.

Üldstreigist peab vähemalt kaks nädalat ette teatama.