Madis Kallas: õpetajate palgatõus ei saa tulla maakoolide sulgemise arvelt

Haridust peab saama omandada ka väljaspool linnu. Kui inimene on otsustanud elada mõnes suurlinnas või väikeses Eesti kohas, siis elementaarsed asjad nagu algkool, lasteaed, pood, turvatunne või elekter peavad olema tagatud. Ainult niiviisi on inimesed valmis tulema linnadest tagasi maale oma juurte juurde.

Selles ilmselt ei kahtle keegi, et Eesti õpetajad väärivad palgatõusu. Õpetajate palgatõusuga kaasneb aga ootus, et ka koolide tugitöötajate ning lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palk kasvab.

Kui õpetajate palgatõus tuleb riigieelarvest, siis teiste haridustöötajate palgakasv jääb kohalike omavalitsuste kanda. Omavalitsused on juba praegu keerulises olukorras ning täiendav surve eelarvele saab tulla ainult millegi muu arvelt. Juba praegu näevad väiksemad omavalitsused vaeva, et rahapuuduses hoida lasteaiad ja koolid avatuna.

Selleks, et haridustöötajad saaksid väärikat palka ning omavalitsused ei peaks valima, mille arvelt seda teha, peab riik omavalitsustele appi tulema. Suuremad omavalitsused nagu Tallinn ja Tartu suudavad selle tõusuga sammu pidada, kuid väiksemad omavalitsused paneb see paraku veelgi keerulisemate valikute ette.

Mul on hea meel, et otsustasime suve lõpus valitsuses luua maakoolidele eraldi toetusmeetme. Meie jaoks on oluline olnud leida kuueklassiliste koolide jaoks täiendav riigirahastus. Nii aitame ka kohalike omavalitsuste juhte, kes seisavad silmitsi vaid halbade kärpevalikutega eelarve tasakaalu saavutamiseks.

See on enesestmõistetav, et igas Eesti paigas peab olema hea elada. Olen varem öelnud, et maapiirkondade elu aluseks on kooli ja lasteaia olemasolu. Ilma noorte järelkasvuta ei saa me rääkida ka kultuurimajadest, raamatukogudest ega sotsiaalsüsteemi korrastamisest.

Kui riik leiab võimalusi õpetajate palgatõusuks, siis peame riigina leidma raha ka linnadele ja valdadele lasteaiaõpetajate palgatõusuks. Sama käib ka huvihariduses töötavate õpetajate kohta. Kõik õpetajad omavad meie haridussüsteemis ülimalt olulist rolli. Eestile on tähtsad ja olulised kõik õpetajad ning päris eraldiseisvalt neid arutelusid pidada ei saa.