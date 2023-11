Eesti 200 võimalikud juhikandidaadid pole veel kandideerimises kindlad

Erakonna Eesti 200 üks asutajatest, välisminister Margus Tsahkna ütles, et Lauri Hussari esimehe kohalt tagasiastumine ei tulnud üllatusena, kuid siiski ootamatult. Uueks esimeheks kandideerimist kaalub ta väga tõsiselt.

"Vastab tõele, et ma olen paratamatult selle erakonna kõige kogenum liige, kuna ma olen pikalt olnud nii poliitikas, parlamendis kui ka valitsuses," ütles Tsahkna.

Keda sooviks ta enda kõrval juhiks kandideerimas näha, Tsahkna ei täpsustanud. "Ma ei oska nõnda öelda, meil on väga tuliseid, tarku, jõulisi inimesi, nagu näiteks Hendrik Terras, meil on oma valdkonna eksperte, Kristina Kallas, Igor Taro, meil on väga erinevaid inimesi: Irja Lutsar, Kadri Tali, Peeter Tali."

Eesti 200 esimene esimees Kristina Kallas juhtis erakonda möödunud sügiseni, kui suurem osa liikmeid leidis, et erakonna etteotsa sobib paremini Lauri Hussar. Täna on talle toetust avaldatud palju, kuid Kallas ütles, et peab ettepanekut tõsiselt kaaluma.

"Küsimus ei ole selles, mis aasta tagasi juhtus, küsimus on selles, et erakonda on vaja väga tugevasti eest vedada. Uue juhi puhul oodatakse ikkagi uut energiat ja see inimene, kes selle vastu võtab, peab tajuma, et tal on väga palju energiat," ütles Kallas.

Viimati Kallase ja Hussari kõrval erakonna esimeheks kandideerinud, kuid siis Hussari kasuks loobunud Hendrik Johannes Terras ütles, et sel korral pole olukord päris sama ning vajab mõtlemiseks veel aega.

"Praegust olukorda vaadates tuleb vaadata otsa selle jaoks, et kes on erakonnale kõige parem esimees, et selles olukorras opereerida. Olukord on pingeline, see vajabki läbimõtlemist ja arutamist. Ühtegi otsust ei tehta kindlasti ka üksinda, siin tuleb konsulteerida ka erakonnakaaslastega ja sõpradega, et mis need valikud on," sõnas Terras.

Opositsioonierakonnad ei näe, et Eesti 200 juhivahetus koalitsiooni tervist parandaks. Noorele erakonnale heidetakse ette, et valitsuses pole suudetud eristuda.

"Valitsuse lagunemine loodetavasti leiab aset lähiajal, tulenevalt mitte niivõrd ühe või teise erakonna esimehest, vaid asjaolust, et koalitsioon viib ellu poliitikat, millel puudub rahva toetus," ütles Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik.

"Riigikogu valimiste järgselt on ju Eesti 200 olnud Reformierakonna ripats, ka riigikogu juhatajana on Hussar ellu viinud Reformierakonna raudset tahet. Ükskõik kes seal asemele saab, ma ei näe ka väljapakutud kandidaatide seas, et Eesti 200 kui poliitprojekti suudaks kuidagi uuesti tõusule pöörata," sõnas EKRE esimees Martin Helme.

Eesti 200 üldkoosolek koguneb uut esimeest valima 19. novembril, kandidaatide esitamise tähtaeg on pühapäeval. Uus juht valitakse esialgu aastaks.