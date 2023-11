Võrokesed soovivad uue õpikuga võru keelt lastele lähemale tuua

Jan Rahman laulab uue opiraamatu ja Tähekese auks oma uut laulu. Võru Kreutzwaldi kooli 5. klassi õpilased ümisevad trükisoojaid Tähekesi lehitsedes kaasa. Muidugi, kirjutasid nad isegi ju uude ajakirja jutukesi ja joonistasid pilte. Siin on õpilastes olemas huvi ja tahtmine võru keelt õppida.

"Hea tunda, et meil endal on võru keel ja see on uhke tunne ja seda kindlasti on lõbus õppida ja mina ka sooviks seda õppida," rääkis Võru Kreutzwaldi kooli 5. klassi õpilane Annabel Rõngas.

"Minu meelest ka on see võru keel on lihtsalt nii ilus keel ja ma tahaks ka väga seda rohkem õppida," lisas õpilane Karolin-Ingel Kadarik.

Aga selleks, et lastele keelt õpetada oli juba ammu vaja uut ja kaasaegset võru keele õpikut, mis võimaldaks kasutada nii mobiili, et QR-koodi abil kuulata laule või jutte, kui õppida keelt läbi kaasaegse elu-olu. Nüüd on see olemas. Raamatust leiab Marja-Liisa Platsi illustratsioonidega elavaks ja põnevaks muudetud 30 peatükki, mis seotud võrukestele oluliste teemade ja aastaringiga.

"Kõige tähtsam selle võrukeele õpetamise juures ongi see, et mitte olla mingi vanaemade keel, millega ei ole mitte midagi teha, vaid ikka rääkida kõigest sellest, mis meie ümber toimub," ütles Võru Kreutzwaldi kooli eesti keele õpetaja ja opiraamatu üks toimetajaid Tiia Allas.

Muuhulgas on raamatus väljatoodud olulised erinevused võru ja eesti keele vahel.

"Et äkki selle kaudu on lapsel ka kuidagi lihtsam aru saada, et mis on kahe keele vahe ja valikuid teha," rääkis opiraamatu üks toimetajaid Kaile Kabun.

Asjaosalised ise hindavad, et võru keel ja sellega seonduv on küll hästi pildis ent kõnelejaid jääb järjest vähemaks just noorte seas. Raamatu abil loodetakse võro kiil lastele natuke lähemale tuua.