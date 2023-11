WSJ: sõltumatud kandidaadid ohustavad Bideni tagasivalimist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Donald Trumpi ja Joe Bideni toetus valijate seas on sisuliselt võrdne, kuid vett segavad sõltumatud kandidaadid. Demokraatlik partei muretseb, et sõltumatud kandidaadid võivad Bidenilt hääli ära võtta.

Uuringutest selgus, et USA valijaskond on 2024. aasta presidendivalimiste eel sarnaselt lõhenenud nagu 2020. aasta valimistel. Lisaks Trumpile ja Bidenile üritavad Valgesse Majja pääseda ka sõltumatud kandidaadid. See annab eelise Trumpile, kuna endisel presidendil on kõige lojaalsemad valijad, vahendas The Wall Street Journal.

Demokraadist senaator Joe Manchin otsustas järgmiseks ametiajaks mitte kandideerida. Manchin on demokraatide senati fraktsiooni kõige mõõdukam saadik. Ta ei välistanud, et kandideerib sõltumatu kandidaadina presidendiks. Demokraadid muretsevad, et Manchin võib Bidenilt ära võtta mõõdukamad valijad.

Presidendiks kandideerib ka vasakpoolne intellektuaal Cornel West. Akadeemik West on populaarne afroameeriklaste ja vasakpoolsete valijate seas.

Samuti pürgib presidendiks Robert F Kennedy Jr, kes on 1963. aastal tapetud USA presidendi vennapoeg. Pandeemia ajal hakkas Kennedy levitama vaktsiinivastaseid seisukohti.

Küsitlused näitavad, et Kennedy võib olla USA valimiste must hobune. Kuigi ta on pärit Kennedyte dünastiast, siis tema toetus on suurem vabariiklaste seas. Seda just tänu tema vaktsiinivastastele seisukohtadele. Samuti on paljudele vabariiklastele meelepärane Kennedy soovimatus Ukrainat sõjaliselt toetada.

Kui valijad saaksid valida Kennedy, Trumpi ja Bideni vahel, siis küsitlused näitavad, et Kennedy võtaks hääli ära rohkem Trumpilt.

Demokraadid on aga rohkem mures sõltumatute kandidaatide pärast. Küsitlused näitavad, et Trumpi toetajad on lojaalsemad kui Bideni toetajad. Seda kinnitab ka lähiajalugu.

2016. aastal kogusid sõltumatud kandidaadid palju hääli kaalukeele-osariikides. Paljud valijad ei soovinud toetada ei Hillary Clintonit ega Trumpi. Need valijad eelistasid seetõttu kolmandat kandidaati. Demokraadid on veendunud, et see kahjustas eelkõige Clintoni võimalusi saada presidendiks.