Narva piiripunkt valmistub autoliikluse seiskumiseks

Piirivalve andmeil liigub läbi Narva piiripunkti ligi 4000 inimest ööpäevas.

Piiriületajate arv võib hüppeliselt kasvada näiteks koolivaheajal või kuu algul, kui Ida-Viru elanikud palga ja pensionirahast Venemaal ostlema või autot tankima sõidavad. Kuid isegi kui autoliiklus seiskub ja piirile saabub rohkem jalakäijaid,

tuleb Narva piiripunkti juhi Marek Liiva sõnul piirivalve sellega toime.

"Meil on ette valmistatud teatud tööplaanid ja kavad, kuidas me liigume edasi, kui tõepoolest 1. veebruarist läheb Vene Föderatsioonis Jaanilinna piiripunkt kinni. Kasutame enda ametnikke teistes ülesannetes, kas see on siis maismaapiiri valvamisel, et see professionaalsus säiliks. Aga igal juhul meie ametnikud jäävad alles ja tööle, et ka tulevikus tagada piirikontrolli Narva piiripunktis," rääkis Liiva.

Veokeid liigub Narvas üle piiri praegu väga vähe, kuni 30 autot ööpäevas.

Kui autode liiklus alates 1. veebruarist täielikult peatub, pole tolliterminali enam vaja. Kuid see ei tähenda, et tollikontroll Narvast kaob.

Maksu- ja tolliameti välispiiri valdkonna juht Ants Kutti ütles, et tolliametnike töö jätkub.

"See muudatus võib-olla on isegi tolli töös natuke positiivse alatooniga,

sest viimasel ajal oleme me seoses sanktsioonidega oma kontrollimahtu suurendanud. Samamoodi on ettevõtjatel ka plaane, kuidas suunata ta seda kaubamahtu ka raudteele, mis tegelikult on ka odav kauba liigutamise viis.

Praegu on meil ressursside nii-öelda ümberpaigutamine ja töökorralduse muutmine täitsa käsil," sõnas Kutti.

Nii tollitöötajad kui piirivalvurid ootavad Venemaalt ametlikku teavitust, millal ja kui pikaks ajaks Jaanilinna piiripunkt autoliiklusele suletakse. Seni on räägitud, et rekonstrueerimistööd algavad Vene poole peal tuleva aasta 1. veebruarist ja kestavad umbes paar aastat.