Sõja 628. päev: Meedia: Ukraina saab lähiajal 60 õhukaitsesüsteemi Gepard

Oluline 13. novembril kell 23.05:

- Venemaa ründas Hersoni haiglat;

- Saksamaa annab Ukrainale üle veel kaks IRIS-T süsteemi;

- Hollandi meedia: Ukraina saab lähiajal 60 õhukaitsesüsteemi Gepard;

- Vene riigimeedia avaldas ja kohe kustutas ära teated Vene vägede ümberpaigutamise kohta Dnepri jõe idakaldal;

- Pistorius: Saksamaa kahekordistab 2024. aastal sõjalise abi Ukrainale;

- Kiiev: Venemaa suurendab oma sõjalist tegevust Bahmuti ümbruses;

- Zelenski: peame olema valmis uuteks Vene löökideks energiataristule.

Venemaa ründas Hersoni haiglat

Hersoni sõjaväelise administratsiooni juhi Oleksandr Prokudini sõnul tulistasid Vene väed esmaspäeval suurtükkidest Hersoni kesklinnas asuva haigla pihta.

Rünnakus sai surma kaks inimest, lisaks kuus inimest sai viga, kellest kaks on toimetatud haigla kirurgiaosakonda.

Samuti hävis rünnakus üks kiirabiauto.

Venelased ründasid ka Dnipropetrovski oblastis Nikopoli rajooni, haavates 42-aastast meest, teatas kuberner Serhii Lõsak.

Lõsak ütles, et ta viidi pärast rünnakut stabiilses seisundis haiglasse.

Saksamaa annab Ukrainale üle veel kaks IRIS-T süsteemi

Saksamaa saadik Ukrainas Martin Jäger ütles esmaspäeval, et Saksamaa plaanib üle anda aasta lõpuks Ukrainale veel kaks õhutõrjesüsteemi IRIS-T.

Varem andis Saksamaa Ukrainale üle kolm sellist süsteemi.

Jägeri sõnul on täiendavate õhutõrjevõimekuste tagamine Ukrainale on oluline Ukraina linnade kaitsmiseks Vene raketirünnakute eest.

"Samuti panustame me oluliselt Ukraina energiataristu tugevdamiseks, jutt käib elektrivõimekuste toetamisest. Peame oluliseks, et see talv mööduks ilma voolukatkestusteta," rõhutas Jäger.

Hollandi meedia: Ukraina saab lähiajal 60 õhukaitsesüsteemi Gepard

Hollandi väljaande De Telegraaf teatel ostis USA Jordaanialt 110 miljoni dollari eest 60 õhutõrjesüsteemi Gepard. Varsti võib Washington saata need süsteemid Ukrainale.

Tegemist on Saksamaal toodetud õhukaitsesüsteemidega, mida varem kasutas Holland. 2013. aastal müüs Holland oma 60 Gepardi süsteemi Jordaaniale 21 miljoni euro eest.

Ukraina kaitseväe relvastuses on juba 49 sellist õhukaitsesüsteemi, mille riik on saanud Saksamaalt. Ukraina kasutab neid Vene ründedroonide alla laskmiseks.

Vene riigimeedia avaldas ja kohe kustutas ära teated Vene vägede ümberpaigutamise kohta Dnepri jõe idakaldal

Vene riigimeedia RIA Novosti ja TASS avaldasid esmaspäeval teateid Vene vägede ümberpaigutamise kohta Dnepri jõe kaldal. Kõigest kümne minuti jooksul pärast teadete avaldamist kustutasid meediakanalid aga need ära. TASS kommenteeris, et info avaldamise puhul oli tegemist eksitusega.

Vene kaitseministeeriumi tsiteerinud teadetes oli kirjas, et Vene vägede Dnepri grupeeringu juhtkond otsustas liigutada sõdurid Dnepri jõest ida poole sisemaale. Samuti seisis teadetes, et pärast ümberpaigutamist kasutatakse sõdureid teistel rinnetel rünnakute teostamiseks.

Vene kaitseministeerium väitis, et tegemist on provokatsiooniga ning mingit pressiteadet pole avaldatud. Kremlimeelsete Telegrami kanalite väitel pärines pressiteade Vene kaitseministeeriumi võltskontolt, mida juhtivat ukrainlased.

Vene presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus juhtunud kommenteerimast.

Ukraina sõjavägi nimetas juhtunut infooperatsiooniks Ukraina vastu. Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel ei märganud Dnepri okupeeritud idakalda elanikud mingit taandumisele viitavat Vene sõdurite liikumist.

Ukraina on kindlustanud viimaste nädalate jooksul mitu sillapead Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis. BBC teatel vabastas Ukraina 11 novembril Krõnkõ küla ning liigutas sinna üle jõe rasketehnikat.

Pistorius: Saksamaa kahekordistab 2024. aastal sõjalise abi Ukrainale

Saksamaa kahekordistab 2024. aastal oma sõjalise abi Ukrainale, tõstes selle kaheksa miljardi euroni, teatas pühapäeva õhtul kaitseminister Boris Pistorius.

Ajaleht Bild kirjutas juba varem, et Saksamaa kahekordistab Ukrainale antavat sõjalist abi ning selle suuruseks saab nelja miljardi euro asemel kaheksa miljardit.

Kiiev: Venemaa suurendab oma sõjalist tegevust Bahmuti ümbruses

Ukraina maaväe ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles, et Venemaa suurendab oma sõjalist tegevust Bahmuti ümbruses. Vene väed üritavad tagasi võtta varem kaotatud positsioone. "Ukraina väed tõrjuvad piirkonnas Vene rünnakuid," teatas Sõrskõi.

Sõrskõi külastas samuti Bahmuti rindejoone juures Ukraina sõdureid. Ukraina maavägede pressiesindaja ütles, et ilm võib mõjutada Ukraina vägede edasist sõjapidamist.

"Kui nüüd hakkab vihma sadama, siis väheneb droonide kasutamine. Suurtükiväge kasutatakse aga edasi," ütles pressiesindaja.

Ukraina sõjaväelane Avdijivka ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Zelenski: peame olema valmis uuteks Vene löökideks energiataristule

Ukraina peab valmistuma talveks ning valmis olema Venemaa uueks süstemaatiliste rünnakute kampaaniaks riigi energiataristule, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäevases videopöördumises.

"Me peame olema valmis võimaluseks, et vaenlane võib suurendada drooni- või raketirünnakute arvu meie taristule," ütles Zelenski.

Kiiev on juba teada andnud, et tugevdab riigi võtmetähtsusega taristu kaitsmist.

"Ukraina õhukilp on tugevam kui eelmisel aastal," ütles Zelenski.

Ukraina on saanud lääneriikidelt eluliselt tähtsaid õhutõrjesüsteeme, seal hulgas USA-s toodetud Patriot komplekse.

"Kahjuks ei kaitse õhukilp täielikult kogu territooriumi. Me teeme tööd selle muutmiseks veelgi paremaks," rõhutas Zelenski.

Zelenski kutsus lääneriike andma täiendavalt abi õhutõrjevõimekuse tugevdamiseks.

Zelenski esines igapäevase pöördumisega peatselt pärast seda, kui tema abi Andri Jermak teatas, et saabus Ukraina delegatsiooni koosseisus Ühendriikidesse, et arutad toetust, seal hulgas Ukraina kaitsevõime tugevdamist.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 800 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 312 550 (võrdlus eelmise päevaga +800);

- tankid 5354 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 10 079 (+6);

- suurtükisüsteemid 7569 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 881 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 578 (+1);

- lennukid 322 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5634 (+2);

- tiibraketid 1561 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9876 (+23);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1079 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.