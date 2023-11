Venemaa seisab vastu Eesti eesistumisele OSCE-s

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Venemaa seisab vastu Eesti eesistumisele Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE), mis peaks rotatsiooni korras toimuma 2024. aastal.

Euroopa Liidu kõrge ametnik ütles, et Eesti tõstatab eeldatavasti küsimuse, millisest riigist saab järgmine OSCE eesistuja. Venemaa blokeerib praegu Eesti saamist OSCE eesistujaks. OSCE reeglite kohaselt peavad eesistumise heaks kiitma kõik organisatsiooni liikmesriigid.

Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et OSCE on jõudnud olukorda, kus organisatsioonil pole jägmiseks aastaks eesistujat, eelarve on teist aastat kinnitamata ning peagi aegub peasekretäri mandaat.

2023. aastal on OSCE eesistujaks Põhja-Makedoonia. Eesistumise käigus juhib OSCE tööd eesistuva riigi välisminister.

OSCE on 1973. aastal alanud ja 1975. aastal Helsingi lõppakti vastuvõtmisega päädinud Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi (CSCE) järel tekkinud organisatsioon, mille liikmeteks on Euroopa demokraatlikud riigid, USA ja Kanada ning kunagised Nõukogude bloki ning Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud riigid. Organisatsioon tegeleb peamiselt julgeoleku küsimustega.