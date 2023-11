Ka Poola boikotib Lavrovi pärast OSCE välisministrite kohtumist

Poola teatas kolmapäeval, et ei osale Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisel sel nädalal Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes, kuna sinna sai kutse ka agressorriik Venemaa välisminister Sergei Lavrov, kes on lubanud kohale tulla. Teisipäeval teatasid kohtumise boikottimisest Balti riikide välisministrid.

Poola välisminister Szymon Szynkowski vel Sęk ütles ajakirjanikele, et ei osale neljapäeval algaval üritusel ega saada sinna ka ühtegi oma asetäitjat.

"Me lihtsalt ei saa eirata asjaolu, et Vene välisminister on selle organisatsiooni laua taga, mis peaks ehitama rahu ja julgeolekut Euroopas," ütles Poola minister.

Szynkowski vel Sęk nimetas Lavrovi osalemist vastuvõetamatuks ning lisas, et Poola jagab Balti riikide seisukohta, mis teatasid varem sel nädalal, et jäävad OSCE kohtumiselt kõrvale.

"Lavrovi koht on eritribunali all, mitte OSCE laua taga," ütles Eesti välisminister Margus Tsahkna teisipäeval, selgitades kolme Balti riigi ühisotsust.

Ukraina teatas teisipäeval samuti, et boikoteerib Skopje kohtumist.

Eelmisel aastal OSCE aastakohtumist võõrustanud Poola ei lubanud Lavrovi riiki, millele Moskva reageeris vihaselt.

Lavrov, kellele Euroopa riigid on sanktsioonid kehtestanud, pidi Skopjes algavale kahepäevasele kohtumisele minekuks paluma luba Euroopa Liidu õhuruumi läbimiseks.

Bulgaaria teatas, et lubab Vene välisministril oma õhuruumi läbida ja tegi sellega diplomaatilise erandi muidu Venemaale Ukraina sõja tõttu suletud Euroopa õhuruumis.