Karis külastas Metsküla algkooli

Alar Karis on võib-olla esimene president maailmas, kes tegi visiidi kooli, mida pole olemas. Lääneranna vald sulges paarikümne õpilasega Metsküla algkooli sellest sügisest, sest leidis, et valla koolivõrk käib senisel kujul üle jõu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohtuvaidlus Metsküla lapsevanemate ja valla vahel on pooleli ja kaks ja pool kuud on kooli endine personal õpetanud lapsi mitteametlikult edasi. President Karis ütles, et tema ei saa vallale käske jagada.

"Sest mina ei vastuta selle hinnangu eest, mina ei rahasta seda kooli. See on eelkõige valla otsus, aga mina näen küll täna seda võimalust, et kool võiks jätkata, mitte et ta pandaks nii ootamatult kinni. Aga veelkord, see on vallajuhtide otsus," rääkis Karis.

Kui kohtuvaidlus jääb venima, siis võib kevadel tekkida küsimus, mis saab kuuenda klassi lastest, kes peaksid peale algkooli lõpetamist minema uude kooli, aga õppisid viimase klassi mitteametlikult.

"Õpetajad saavad ju hinnata, mis tasemel lapsed on. Seda on ka varem juhtunud, et laps viiakse korraga kaks klassi edasi, mitte ainult üks. Ma siin tegelikult probleemi ei näe," ütles Metsküla kooli endine direktor Pille Kaisel.

Lapsevanem Maris Altmanni sõnul on toetajad annetanud alates kevadest Metsküla kogukonnale kohtus käimiseks ja nüüd kooli kulude katmiseks kokku umbes 90 000 eurot. Vallaga pole kompromissi leitud munitsipaalkoolina jätkamises ei pikemas vaates ega ka ainult seni kuni vanemad suudaksid erakooli luua.

"Kompromisside sisu kätkes seda, et me oleme valmis ise kõik need kulutused maksma, et palun jätke meile ainult see munitsipaalkool, et me oleme valmis kõik kulutused ise katma. Lisaks tuleb uuest aastast maakoolide toetusmeede," lausus Altmann.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare on varem öelnud, et maakoolide toetusmeede oleks ajutine abinõu ja ei lahenda valla koolivõrgu probleeme pikaajalises vaates. President Karis kutsus homseks Kadriorgu Lääneranna vallajuhid, et arutada Metsküla kooli teemat ka nendega.