Kohus andis Metsküla kooli vaidluse osapooltele kompromissi leidmiseks veel nädala

Kohtunik Janek Laidvee selgitas, et mõlemad vaidluse osapooled ehk Lääneranna vald ja Metsküla algkool on tunnistanud vajadust jätkata püüdlusi kokkuleppe saavutamiseks. Kompromiss on vabatahtlik kokkulepe menetlusosaliste vahel, kuid selle sünniks on vajalik ühisosa osapoolte vahel.

"Metsküla kooli õpilased on määratud tegutseva munitsipaalkooli nimekirja. Kas valla toimimisviis oli põhjendatud, on eraldi küsimus, aga koolikohustuse täitmise küsimus on seeläbi lahenduse saanud. See võimaldab asuda omakorda lahendama koduõppe korraldamise jms küsimusi," sõnas Laidvee.

Kohtu ettepanek kompromissi leidmiseks põhineb ratsionaalsel tõdemusel, et kohtuvaidlusele kuluvad rahalised vahendid võiksid pigem leida rakendust laste hariduse toetamisel. Eriti olukorras, kus kaebajad on valinud erakooli rajamise tee ja kohtulahend toob selgust vaid selles, kas vastutajal oli õigus Metsküla munitsipaalkool sulgeda.

Laidvee möönab, et kompromiss võib hõlmata erinevaid küsimusi, mh koolihoonega seonduvat, samuti ka koduõppe korraldamist kuni järgmise õppeaastani. Kui kaebajad soovivad mingid tingimused kompromissis fikseerida, peaksid kaebajad kohtuniku arvates esitama konkreetselt formuleeritud ettepanekud.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Tallinna ringkonnakohus otsustas juunis tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool peaks panema sellest sügisest uksed kinni.

Valla vastu Tallinna halduskohtusse pöördunud Metsküla algkooli perele andis kohus septembri lõpus aja vallaga kompromissi leidmiseks. Kohus on kompromissi leidmise aega juba pikendanud.