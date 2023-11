Tankler: USA presidendikandidaadid on selged

Ameerika Ühendriikides aasta pärast toimuvate presidendivalimiste kaks kandidaati on selged, kuna keegi ei ohusta Donald Trumpi positsiooni vabariiklaste esinumbrina ning ka demokraatidel pole kedagi teist president Joe Bideni asemel esitada, rääkis USA ekspert Lauri Tankler.

"Me oleme siin uudistest seda kõike jälginud, üllatusi siin ei ole. Vabariikliku partei seas on läinud käima teiste kandidaatide debatid, aga mida rohkem nad räägivad, seda populaarsemaks saab Donald Trump," ütles Tankler. "Hetkel ei paista, et ka Joe Bidenile tekiks tõsiseltvõetav konkurent," lisas ta.

Tankler tunnistas arvamusküsitluste tulemustele viidates, et aasta enne valimisi on Donald Trump küll Joe Bidenist ees, aga samas ei pruugi see siiski tähendada automaatselt valimisvõitu.

Valimistulemusi mõjutavad suuresti need inimesed, kes ei ole kummagi partei lojaalsed valijad ning nende otsus võib oleneda majandusolukorrast või ka lihtsalt nende sotsiaalsest enesetundest, märkis ta.

"USA poliitikas kehtib see põhimõte, et demokraadid toetavad demokraate ja vabariiklased vabariiklasi – sisuliselt võib vahetada välja selle nime, mis on valimissedeli peal ja demokraadid jätkuvalt toetavad demokraati," selgitas Tankler.

Samuti võib valimistulemust hakata mõjutama see, kas ühe või teise kandidaadi toetajad valimistel osalevad.