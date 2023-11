Meedia: Putin läheb valimisvõitu vormistama parteitu kandidaadina

Venemaa režiim juht Vladimir Putin plaanib jääda pikemaks ajaks riigi etteotsa ning ajaleht Kommersant kirjutas, et Kremli peremees plaanib seekord minna presidendivalimistele parteitu kandidaadina.

Putini võib üles seada ka võimupartei Ühtne Venemaa. Selle partei reiting on nigel ning Putin võib mõneks ajaks veidi distantseeruda Ühtse Venemaa tegevusest, vahendas The Telegraph.

Kommersanti teatel alustab Putin hoopis "konservatiivset" kampaaniat, mis põhineb "uhkusel, enesekindlusel ja tulevikul". Suure tõenäosusega läheb ta seetõttu valimistele "parteiülese" kandidaadina. Putin kasutas sarnast taktikat juba 2018. aastal, samas 2012. aastal oli ta veel Ühtse Venemaa kandidaat.

Venemaal on presidendivalimised pigem poliitiline rituaal, mis võimaldab Putinil väita, et on saanud rahvalt mandaadi.

Mõned analüütikud leiavad, et Putin tahab minna ajalukku suure juhina nagu Peeter I. Seetõttu jätkab ta ka sõjalist tegevust Ukrainas. Sõja tõttu langeb aga Ühtse Venemaa reiting ning Putin ei pruugi enam võimupartei kandidaadina enam rahvalt mandaati "küsida".

Putin sai Venemaa presidendiks 2000. aastal ning töötas sellel ametikohal kuni 2008. aastani. Pärast seda, kui neli aastat oli riiki juhtinud Dmitri Medvedev, sai Putinist 2012. aastal taas president.