USA ja Hiina leppisid kokku ühises fentanüüli tootmise vastu võitlemises

Hiina nõustus piirata fentanüüli tootmiseks vajalike kemikaalide eksporti. Tegemist on suure saavutusega USA president Joe Bideni jaoks, kes on lubanud võidelda fentanüüli tarvitamise pandeemiaga USA-s.

Fentanüül on sünteetiline mõjuaine, mis on 50 korda tugevam kui heroiin. Sajad tuhanded inimesed on saanud viimaste aastate jooksul USA-s surma fentanüüli üledooside tõttu, vahendab Financial Times.

Hiina keelas USA palvel juba mitu aastat tagasi fentanüüli eksporti USA-sse, kuid keeldus piirata aine tootmiseks kasutatavate kemikaalide eksporti, sest neid saab kasutada ka muude legaalsete ainete tootmiseks. Lisaks ei tahtnud Hiina piirata fentanüüli tootmiseks vajalike kemikaalide eksporti USA sanktsioonide tõttu Hiina politseiinstituudi vastu.

Seetõttu hakkasid varem fentanüüli eksportinud Hiina ettevõtted müüma selle tootmiseks vajalike kemikaale Mehhikosse, mille narkokartellid on kujunenud peamisteks valmis fentanüüli importijateks USA-sse.

Lisaks fentanüüli-teemalisele kokkuleppele võivad USA ja Hiina sõlmida mitu muud kokkulepet Bideni ja Hiina president Xi Jinpingi kolmapäevase kohtumise käigus San Franciscos. Kahe riigijuhi kohtumine toimub Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) tippkohtumise raames.

Nii loodavad osapooled taastada kommunikatsioonikanalid Washingtoni ja Pekingi vahel, mille katkestamisest teatas Hiina pärast eelmisel aastal aset leidnud esindajatekoja toonase spiikri Nancy Pelosi visiiti Taiwanile.

Neli tundi kestva kohtumise käigus arutatakse ka Taiwani temaatikat, USA ekspordipiiranguid ning Hiina sõjalist tegevust Lõuna-Hiina merel.

Tegemist on esimese president Xi visiidiga USA-sse pärast seda, kui Hiina president külastas 2017. aastal Floridat ja kohtus toonase USA presidenti Donald Trumpiga.