Biden ja Xi kohtusid sel aastal esimest korda

Naeratav Biden tervitas Hiina liidrit San Francisco lähedal asuvas maalilises Filoli maamõisas.

Tegemist on Bideni ja Xi esimese näost näkku kohtumisega sel aastal, mil kahe suurriigi suhted on aina pingestumas.

Biden ja Xi peavad kõnelusi Aasia ja Vaikse ookeani Majanduskoostöö (APEC) tippkohtumise kõrvalt. Foorum koondab 21 riiki, mis kokku moodustavad 60 protsenti maailma majandusest.

USA president on varem öelnud, et kohtumine on võimalus seada kahe riigi suhted õigetele rööbastele.