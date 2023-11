Igor Taro: enne juhi valimisi vastaskandidaati välja visata ei tohiks

"Enne esimehe valimisi ühegi kandidaadi väljaheitmine ei ole kuidagi demokraatliku protsessi mõttes," ütles Taro. "Mingil määral ka tema kandideerimine annab hinnangu sellele, kui paljud liikmed üldse peavad teda erakonna väärtustega kooskõlas olevaks."

"Eks siis peale valimisi vaadatakse, mida peale valimisi arutatakse," rääkis Taro. "Muidugi, see ei peaks niimoodi käima, et inimene, kes kandideerib erakonna esimeheks ja kaotab, et ta heidetakse kohe erakonnast välja, aga siin on, ütleme... Ma ei tahaks sel teemal praegu nagu spekuleerida. Me läheme juba sündmustest väga kaugele."

Samas ütles Taro, et Okk on Eesti 200 tuumikväärtustest kaugel. "Mulle tundub, et Okki, nende intervjuude põhjal, mida ma olen lugenud, ma ei ole temaga elus eriti palju suhelnud, siis nad ei ühti Eesti 200 väärtusega," märkis Taro. "See on juba teine küsimus, miks sa oled siis selle organisatsiooni liige, kui su mõtted käivad hoopis teistsugust rada."

Möödunud nädala esmaspäeval teatas riigikogu esimees Lauri Hussar, et ta astub Eesti 200 juhi kohalt tagasi. Juhikandidaatide ülesseadmiseks andis Eesti 200 nädala ja lisaks välisminister Margus Tsahknale otsustas kandideerida filmioperaator Arko Okk.

Okk oli oma avalikes esinemistes kriitiline Eesti 200 mitme senise tegevuse suhtes ja ütles ka muuhulgas, et kuna koalitsioonilepingus ei arvestata Eesti 200 seisukohtadega võiks kaaluda koalitsioonist lahkumist.

Eesti 200 juhatus, fraktsioon riigikogus ja senine juht teatasid, et Okk ei esinda Eesti 200 programmilisi seisukohti. Lisaks kutsus Hussar erakonnakaaslasi mitte boikoteerima juhivalimisi ja hääletama Tsahkna poolt.