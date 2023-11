FT: Taani võib hakata Vene naftat vedavaid tankereid kontrollima

Asjaga kursis olevate allikate sõnul on peamiseks sihtmärgiks tankerid, millel puudub lääne kindlustus. Kontrollimisel lähtutakse rahvusvahelistest seadustest, mis lubavad riikidel kontrollida laevu, kui on mure, et need võivad keskkonda kahjustada.

Vene kütuse hinnalae tingimused näevad ette, et Lääne kindlustusseltsid saavad Venemaa nafta transportimist kindlustada juhul, kui seda müüakse hinnaga alla 60 dollari barrelist. Samas kahtlustab Euroopa Liit, et paljudel Vene naftat vedavatel laevadel selline kindlustus, sealhulgas lekete ja naftareostuse kahju katmiseks puudub, märgib FT.

"Peamine väljakutse on tagada kindlustusreeglite järgimine," ütles üks allikatest. "Praegu tehakse seda vaid osaliselt. Rannikuriikidel on õigus näha tõendeid," lisas allikas.

FT andmetel toimub umbes 60 protsenti Venemaa nafta meretranspordist Läänemere kaudu ja kõik see liigub läbi Taani territoriaalvete. Väljaande andmetel läbib Taani väina iga päev umbes kaks miljonit barrelit Vene naftat, mis võrdub kolme Aframaxi tankeriga.

Ametnikud, kellega ajaleht kommentaari saamiseks ühendust võttis, märkisid, et algatuse edu sõltub suuresti Taani laevastiku suutlikkusest tankereid peatada ja kontrollida. Samuti tekib küsimus, mida teha, kui laev keeldub peatumast.

Taani ühendväejuhatuse pressiesindaja vastas FT küsimusele, et Taani sõjavägi "ei kontrolli väinu läbivaid dokumente ega laevu, välja arvatud meresõiduohutusega seotud juhtudel".

Maailma suurimaid majandusi ühendav G7 kehtestas eelmise aasta detsembris Vene naftale hinnale. Selle kohaselt ei tohtinud Vene naftat müüa kallimalt kui 60 dollarit barreli kohta. Hinnalage plaaniti jõustada transpordi ja teenuste osutamise keeldude kaudu.

Venemaa ehitas aga varilaevastiku ja hiilib sanktsioonidest kõrvale. Venemaa toornafta Urals hind oli kolmapäeval umbes 67,89 dollarit barreli kohta.