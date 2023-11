Soome valitsus paneb ööl vastu laupäeva kinni neli piiripunkti idapiiril

Soome valitsus teatas pärast neljapäevast istungit, et paneb asüülitaotlejate kasvanud voogude tõttu ööl vastu laupäeva kinni neli Venemaaga ühist piiripunkti. Valitsuse sõnul lasevad Vene piirivalvurid meelega vajalike reisidokumentideta inimesi läbi.

Pressikonverentsil osalenud Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et valitsus tahtis olukorrale jõuliselt reageerida.

"Tegemist ei ole ägeda hädaolukorraga, vaid organiseeritud operatsiooniga. Venemaa piirivalveametite tegevus on muutunud," lisas peaminister.

Siseminister Mari Rantanen ütles, et suletakse neli piiripunkti. Lisaks koondatakse varjupaigataotluste menetlemine kahte piirpunkti.

Kinni pannakse Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ja Niirala piiripunktid Kagu-Soomes.

"Nendes piiripunktides ei ole mingisugune piiriületus võimalik," ütles Rantanen.

"Lisaks on Soome otsustanud koondada rahvusvahelise kaitse taotlused Salla ja Vartiose piiripunktidesse," lisas siseminister.

Piiripunktid on suletud kuni 18. veebruarini 2024.

"Otsuse sisu ja ulatust hinnatakse pidevalt. Oleme valmis kiirelt kasutusele võtma lisameetmeid, aga selle tegevuse ja nähtuse lõppedes ka piirangutest loobuma," seletas Rantanen.

Ka Rantanen viitas, et asüülitaotlejate hüppelise kasvu taga on Vene võimude sihipärane tegevus.

"Otsus langetati, kuna piirivalvele ja teistele ametivõimudele laekunud tõendite ja info põhjal on selgeid viiteid sellele, et illegaalsete piiriületajate saabumisel on oma osa välisriigi võimudel," ütles Rantanen.

Soome piirivalve esindaja Markku Hassineni sõnul pole suletavates piiripunktides võimalik piiri kuidagi ületada. Piirivalve sulgeb piiripunktid füüsiliselt.

Soome-Vene piiril jäävad endiselt avatuks Vartiuse, Salla, Kuusamo ja Raja-Joosepi piiripunktid.

Hassineni sõnul suhtlesid Soome ametnikud Venemaaga, et leida probleemile lahendus, kuid kõnelused pole mingite tulemusteni viinud.

"Piirivalve on suhelnud Venemaa võimudega nii regionaalsel tasandil kui ka pealinnade vahel. Konkreetset vastust oma murele me Vene poolelt saanud ei ole. Vene võimude sõnul puudub neil alus takistada kolmandate riikide kodanike Soome piirile liikumist," ütles piirivalve esindaja.

Soome piirivalveseaduse kohaselt saab valitsus otsustada piiripunktide sulgemise või piiriületuse piiramise kasuks, kui sulgemine või piiramine on vajalik, et tõrjuda tõsist ohtu näiteks avalikule korrale või riigi julgeolekule. Piiripunkte ei tohi sulgeda pikemaks ajaks kui vaja.

Viimastel päevadel on Venemaalt tulnud Soome idapiirile senisest rohkem asüülitaotlejaid, sest Venemaa võimud lubavad piirile inimesi ilma Soome sisenemiseks vajalike reisidokumentideta. Asüülitaotlejate päritoluriikideks on muu hulgas Iraak, Süüria, Jeemen, Türgi ja Somaalia.

Kolmapäeval saabus Kagu-Soome piiripunktidesse 75 varjupaigataotlejat, mis on viimaste päevade suurim arv. Neljapäeva lõunaks oli saabujaid juba 280. Viimaste andmete järgi hakkasid asüülitaotlejad ilmuma ka Soome põhjapoolsetesse piiripunktidesse.

Varem pole Venemaa lubanud inimesi üle piiri, kui neil pole reisidokumendid korras.

Venemaa viis sarnase operatsiooni Soome piiril läbi 2015. aasta pagulaskriisi ajal, mil Venemaalt tuli ligi 2000 asüülitaotlejat.

Soome president Sauli Niinistö ütles kolmapäeval, et Venemaa otsus lubada asüülitaotlejaid Soome võib olla tingitud Soome ja USA DCA kaitsekoostöö lepingust.