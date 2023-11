Ahjutoetuse küsija peab esitama maksuameti andmed tulude kohta

Lähikuudel avaneb septembris tehnilistel põhjustel edasi lükatud küttekolde uuendamise taotlusvoor, mis tähendab, et suurema õhusaastega piirkondades tekib uus võimalus oma vana küttekolle riigi toel välja vahetada või uuendada. Esimese vooru eelarve on kümme miljonit eurot.

Rike on tänaseks kõrvaldatud ja vahepeal on uuendatud ka toetusmeetme tingimusi. Üks muudatus on see, et eelisjärjekorras toetab riik väiksema sissetulekuga koduomanikke.

"Taotlusele tuleb lisada EMTA tõend tulude kohta, mille tellimiseks tuleb minna e-maksuameti koduleheküljele. Väiksema sissetulekuga inimesed nihkuvad taotluste järjekorras ettepoole," selgitas kliimaministeeriumi välisõhu osakonna peaspetsialist Romario Siimer.

Teiseks pole enam tähtis taotluse ajaline esitamise järjekord.

Kolmandaks muudatuseks on taotlusvoorude jaotamine kahte etappi. Esimeses voorus saab toetust küsida vaid vana ahju ümberehitamiseks või uue ahju ehitamiseks ning kaugküttevõrguga liitumiseks.

Teises voorus, mis avatakse 2024. aasta teises pooles, toetatakse lisaks esimeses voorus toetatavatele tegevustele ka õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba, pelleti- või halupuidukatla soetamist koos paigaldamisega. Lisaks on võimalik neid tegevusi kombineerida radiaatorite ja põrandakütte soetamise ja paigaldamisega.

Kui esialgu olid mõlemad voorud koos, siis Siimeri sõnul otsustati need lahku lüüa, et esimese vooru kogemustest teise vooru tarbeks õppida ja sellest järeldused teha.

Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. Taotlusvooru avamise tähtpäevast ning selle kestusest teavitab Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutus avalikkust ja sihtrühmasid oma veebilehel ja üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt kümme tööpäeva enne taotluste vastuvõtu algust. Maksimaalne toetus elamu kohta on 10 000 eurot.