Algas avalduste vastuvõtmine ahjude kordategemiseks

Jõgeval elav 79-aastane Eve Mägi on suutnud oma eramu korras hoida väikelaenude abil, kuid ahju ja soojamüüriga pliidi väljavahetamine käib talle üle jõu.

"Korstnapühkija soovitas ka heade sõnadega, et tuleb uued teha," ütles ta ja kinnitas, et kavatseb Kredexi kaudu toetust küsida.

Evele on abi pakkunud õetütar Kristi Klaos, kes töötab Põltsamaal abivallavanemana. Tema meelest on õige, et toetuse jagamisel arvestatakse inimese toimetulekut, kuid teda häirib, et nüüdisaegsetele küttelahendustele nagu õhk- ja maasoojuspumbad eelistatakse ahjude ehitamist.

Moodsatele kütteviisidele saab toetust küsida alles aasta teises pooles avanevas taotlusvoorus.

"Kui meetme eesmärk on õhusaaste vähendamine ja kõik need, mis õhusaastet selgemalt vähendavad, jäid teise vooru, siis tekitab natukene küsimusi küll endalgi. Mina ei oska vastata," ütles Klaos.

Kredexi eraisikute toetuse valdkonna juht Kersti Saar ütles, et kõigile tegevustele on ette antud ühikuhind, näiteks ahju soetamiseks ja paigaldamiseks 6400 eurot. Ja kui maja asub näiteks madalama õhusaastega Viljandis, on toetuse määr 50 protsenti. Ehk riigi poolt kaetakse kulutusi 3200 euro eest.

"Primaarne küttekeha on siiski ahi ja pliidi ja soojamüüri jaoks toetust ei ole võimalik selles taotlusvoorus küll saada. Küll aga meil lähikuudel avaneb väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor, kus üheks tegevuseks on küttesüsteemi asendamine-rekonstrueerimine. Ja seal on võimalik toetust taotleda pliidi jaoks," rääkis Saar.