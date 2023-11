New Yorgi vabariiklaste suurannetajad kaaluvad Haley toetamist

New Yorgi finantsmaailma mõjukad, kes on varemgi annetanud vabariiklastele, kaaluvad endise Lõuna-Carolina kuberneri Nikki Haley valimiskampaaniale annetamist. Mõned on seda juba teinud.

Paljud vabariikliku partei suurannetajad ei soovi, et erakonna ametlikuks presidendikandidaadiks ametis oleva presidendi Joe Bideni vastu saaks uuesti endine president Donald Trump. Kui varem kaalusid nad Florida kuberneri Ron DeSantise toetamist, siis nüüd üha rohkem New Yorgi investoreid ja pankureid kaldub Haley toetamise poole.

Haley kasuks räägivad tema teistest vabariiklastest mõõdukamad vaated abortide küsimuses, kogemus välispoliitikas USA saadikuna ÜRO juures Trumpi administratsiooni ajal ning muljetavaldav esinemine valimisdebattides.

Nii kohtus Haley teisipäeval kuulsate New Yorgi finantsmaailma tegijatega, kelle seas oli näiteks investeerimisettevõtte BlackRocki tegevjuht Larry Fink. Samuti korraldas Haley kampaaniale annetuste korjanduse Golden Sachsi panga endine president Gary Cohn.

Samuti avalikustas esmaspäeval toetust Haley kampaaniale miljardärist investor Stanley Druckenmiller.

Isegi JPMorgan Chase'i panga demokraadist tegevjuht Jamie Dimon vestles mitu korda Haleyga telefoni teel ning leidis, et tegemist on suurepärase kandidaadiga.

Väljaanne Axios vahendas teisipäeval, et Dimon usub, et Haley saab riigis eksisteerivad lõhed ületada.

Varsti peaks selguma, keda vabariiklaste kandidaatidest toetab ligi 70 miljonit dollarit kogunud organisatsioon Americans for Prosperity Action, mida veab ette miljardär Charles Koch. Organisatsioon soovib toetada Trumpi vastu kõige paremaid šansse omavat kandidaati, ning sisuliselt käib valik Ron DeSantise ja Nikki Haley vahel.

Haley ostis endale hiljuti 10 miljoni dollari eest telereklaame Iowas ja New Hampshire'is. Tegemist on kahe esimese osariigiga, kus toimuvad järgmise aasta jaanuaris eelvalimised, vastavalt 15. ja 23. jaanuaril.

Ometi juhib Donald Trump kindlalt oma lähimate rivaalide ees muljetavaldava edumaaga nii üleriigiliselt kui Iowas ja New Hampshire'is. Kui üleriigiliselt kõigub Trumpi toetus 55 kuni 60 protsendi vahel, siis Iowas ja New Hampshire'is toetab teda 45 kuni 50 protsenti valijatest.

DeSantis naudib ainult umbes 15 ja Haley veidi alla kümne protsendi valijate toetust üleriigiliselt, kuigi Haley toetus on esimestena hääletavates osariikides kõrgem ja DeSantise oma madalam. Seetõttu ei taha paljud senised vabariiklaste suurannetajad raha praegu kulutada, sest nad ei näe, kuidas saaks Trump vabariiklaste eelvalimised kaotada.

DeSantist toetavale ühendusele 20 miljonit dollarit annetanud ettevõtja Robert Bigelow asus nüüd Trumpi kampaaniat toetama ning ütles, et endine president võidab kindlasti vabariiklaste nominatsiooni. Ainus põhjus, mis saaks Trumpi võitu väärata, oleks Bigelow'i sõnul vanglasse sattumine.

Sel aastal ise vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks pürginud ning nüüd Halley kampaaniat toetav vabariiklane Will Hurd ütles Financial Timesile, et praegu on viimane aeg suurannetajatel kandidaate toetada.

"Meil on vaja seni annetamast hoidunud suurannetajaid, kes soovivad alternatiivi Trumpile. Nüüd on aeg võitlusse astuda," ütles Hurd.