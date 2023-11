Õpetajad soovivad peaministriga uut kohtumist

Õpetajate kõneisikud pöördusid uuesti peaminister Kaja Kallase poole, et leida koos lahendus haridusvaldkonna kriisile. Soov on kohtuda lähipäevil, sest peaministri soovimatus probleemi lahendamisega tegeleda ohustab juba Eesti laste hariduse kvaliteeti, teatas õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar.

Somelar teatas reede hommikul, et nad on palunud, et peaminister analüüsiks koos õpetajatega järgnevaid mõõdikuid: kui palju on viimase 10 aasta vältel ülikoolid aineõpetajaid koolitanud, milline on koolis töötavate inimeste vastavus kvalifikatsiooninõuetele, mis on õpetajana töötavate inimeste vanuseline ja sooline struktuur, kui palju tõusis õpetajate reaalpalk aastatel 2022 ja 2023, millised on Läänemere regioonis kehtivad õpetajate karjäärimudelid ja töötasud.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu lisas teates, et õpetajate koormus on läbi aastate järjest kasvanud.

"Näiteks on õpetajate ületunnitööd oluliselt suurendanud Ukraina sõjapõgenike lisandumine meie koolidesse, riiklike õppekavade arendustegevus, ettevalmistavad tegevused eestikeelsele haridusele üleminekuks, kaasava haridusega seotud ülesanded, ülisuured ootused klassijuhatajatööle," märkis Sarapuu. "Ülesandeid on üha lisandunud, samas tipp-poliitikute alavääristav suhtumine õpetajate panusesse on muutunud üha avalikumaks."

"Kusagil on piir ning sel sügisel, mil on muutunud üha selgemaks, et sõlmitud koalitsioonilepingut hariduse sõlmküsimustes Reformierakond täita ei kavatse, on see piir ületatud," ütles Sarapuu.

Valitsus ei jõudnud neljapäeval pärast tunde kestnud arutelu õpetajate palgatõusus kokkuleppele. Kõlama jäid erimeelsused, ütles ERR-ile haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

"Aga kokkulepet valitsuses ei ole, meil jäid erimeelsused. Mina jätkan õpetajate ja omavalitsustega läbirääkimisi. Palusin esmaspäeval kohtumist õpetajate ja omavalitsustega, et kuidas saame edasi mina. Räägin reedel ka riikliku lepitajaga. Haridusministri ülesanne on lahendada hariduskriis. Ja me varem või hiljem jõuame valitsuses selle küsimuse juurde tagasi. See ei ole ju lahendatud," lausus Kallas neljapäeva õhtul.

Ka sotsiaaldemokraatide juht, siseminister Lauri Läänemets kinnitas, et kokkulepet õpetajate palkade tõstmiseks ei sündinud, tema sõnul oleks aga kindlasti vaja selleni jõuda.

"Mis praegu valitsusel õpetajatele öelda on, see streiki ära ei hoia ja minu arvates me peame pingutama, et streik jääks ära," lausus Läänemets.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval, et kõik valitsuse osapooled on ühtsel arusaamal, et õpetajate palk peab tõusma - tema seisukoht, et raha eelarves palgatõusudeks ei ole, pole aga muutunud.