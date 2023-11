Nii SDE kui Eesti 200 soovivad automaksu eelnõusse erandeid

Rahandusminister Mart Võrklaev on lubanud, et tuleb lähiajal avalikkuse ette automaksu eelnõu uue versiooniga. Eesti 200 fraktsiooni liige Liisa-Ly Pakosta ütles ERR-ile, et tema erakonna hinnangul peaks automaks seniplaanitust rohkem arvestama puuetega inimestega.

"Puuetega inimeste jaoks on auto esmavajadus. Nad ei saa lihtsalt punktist A punkti B ilma autota," selgitas Pakosta. "Selleks me jagame neile ju ka parkimiskaarte tasuta arvestades ühiskonnana seda, et erivajadustega inimestele on liikumine rohkem vajalik. Seda me oleme algusest peale öelnud, et me tahame siin näha selget erandit."

Ka sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul on erandit puuetega inimestele tarvis: "See on meie seisukoht koguaeg olnud, et ilma selleta kindlasti eelnõu vastu võetud ei saa."

Eelnõu seniavaldatud versioonis on erand tehtud sõidukitele, mis on spetsiaalselt puuetega inimestele kohandatud.

Puuetega inimeste koda märkis, et taoline kitsendus jätab välja suurema osa inimestest, kes erandit vajavad. Koja hinnangul peaks erand puudutama enam kui 80 000 puudega inimest.

Rahandusminister Mart Võrklaev on seni öelnud, et suurem osa puuetega inimestest peaks tuge saama sotsiaaltoetustest, mille ettevalmistamisega tegeletakse sotsiaalministeeriumis.

Lauri Läänemetsa sõnul peaks automaksu erand kehtima vähemalt neile, kelle on väljastatud erivajadusega inimese parkimiskaart.

"Nüüd on küsimus lihtsalt selles, et kas eelnõu liigub valitsusest riigikokku ja me teeme viimased muudatused seal. Või teeme need valitsuses. See on lähenemise küsimus aga ilma puuetega inimestele lahendust pakkumata see eelnõu kindlasti vastu võetud ei saa," märkis Läänemets.

Eesti 200 soovib, et erand tehtaks ka paljulapselistele peredele. "Riik ju sunnib ostma paljulapselisi peresid suuremat autot tulenevalt sellest, et meil on laste turvaliseks sõidutamiseks kindlad reeglid. Kui riik on sellise nõudmise pannud, siis riik peab sellega arvestama," ütles Pakosta.

Oktoobris, kui rahandusminister automaksu eelnõu tutvustas, kinnitas ta, et suurpered erandit ei saa. Ta märkis, et ka suuremate sõidukite hulgast on võimalik teha valik säästlikuma auto kasuks ning lisas, et suurperede jaoks on Eestis väga head toetused.

Läänemetsa sõnul oleks hea, kui suurperedele saaks erandi teha.

"Aga see ei ole meie esmane nõudmine, sest võib-olla on seal võimalik mingi muu lahendus teha. Sotsiaalminister on ju pakkunud välja, et läbi toetuste mingisugune lahendus," tõdes Läänemets.

Küll aga on sotsiaaldemokraadid Eesti 200-ga ühel meelel selles, et automaksu ei tohiks küsida nende sõidukite eest, mis aktiivselt liiklusregistris pole.

"Meil on näiteks vanatehnika varjupaik. Ma ei kujuta ette, et nad hakkavad sadade autode eest automaksu maksma," ütles Läänemets.