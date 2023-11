Reede on Narva piiripunktis möödunud uute Eestisse sisenemise katseteta

"Öö on olnud rahulik päevased sündmused öösel ei kordunud," ütles Liiva reede hommikul kella 7 ajal.

"Jälgime tähelepanelikult olukorda. Piirikontroll käib tugevdatud meeskondadega. Oleme valmis, et eilsed sündmused võivad korduda," lisas Liiva.

Siseminister Lauri Läänemets ütles samas saates kell 7.40, et Eestil pole andmeid, kui palju võib Venemaa pagulasi Eestisse pressida. Ta lisas, et Eesti on teinud kõigeks ettevalmistusi.

"Teostame eelkontrolli juba vahetult piiri [silla] peal, et keegi põhjuseta piiripunkti ei jõuaks," ütles Läänemets Narva piiripunktist rääkides. Neljapäeva õhtul oli näha, et Eesti ja Venemaa vahelisele sillale on tekkinud betoonist tõkked.

Kui hakkab tekkima olukord, et inimesed hakkavad jääma kahe piiripunkti vahele, siis peame selle vältimiseks piiripunkti Narvas sulgema," märkis Läänemets.

"Kõige keerulisem on, kui ületused hakkaksid toimuma väljaspool piiripunkte, rohelisel piiril, aga me oleme selleks valmis," lisas siseminister.

Reede õhtul ütles Liiva "Aktuaalsele kaamerale", et ka päev möödus Narva piiripunktis rahulikult ja Venemaalt seadusliku aluseta Eestisse sisenemise katseid ei olnud.

"Peame olema valmis selleks, et selline olukord kordub ja täpselt samamoodi peame olema valmis selleks, et lahendada seda samamoodi nagu eile. Ehk need isikud, kes soovivad siseneda Eestisse või Schengeni alale ilma seadusliku aluseta, tuleb tagasi saata. Kontrollime põhjalikumalt, oleme valmis reageerima otsustavalt. Kui korduvad sellised sündmused nagu eile, siis vabariigi valitsus otsustab selle momendi, et kas nüüd läheb see piiripunkt kinni või ei lähe," rääkis Liiva.

Betoonpüramiidid Narva jõe sillal 16. novembril. Autor/allikas: Aleksandr Krasnoumov/ERR

Eesti idapiirile jõudis neljapäeval 19 Somaalia ja Süüria kodanikku, kes üritasid Narva piiripunktist ilma seadusliku aluseta riiki siseneda.

Praegu veel suuremat survet Eesti piiril pole, kuid vajadusel on riik valmis piiripunktid sulgema, ütles neljapäeva õhtul ERR-ile PPA peadirektor Egert Belitšev.

Neljapäeva hommikul saabus Narva piirpunkti kaheksa Somaalia kodanikku, kes soovisid Eesti kaudu Euroopa Liitu siseneda, kuid kuna neil seaduslikku alust ei olnud, siis saadeti nad Venemaale tagasi. Hiljem üritas sama seitse Süüria kodanikku ja veel hiljem neli somaallast, ütles Belitšev.

"Nad kasutasid kõik sama taktikat ehk nad on küll Venemaalt välja lastud, kuigi Euroopa Liitu sisenemiseks nad õigust ei oma," lisas ta.

Belitševi sõnul siirdusid kõik 19 inimest tagasi Venemaale. Rahvusvahelist kaitset neist Eestilt keegi ei taotlenud.