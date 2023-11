Soome piirivalvurid pidid jõuga takistama 30 inimese üle piiri tulemist

Põgenikud olid piirile saabunud jalgratastega, kirjutab Helsingin Sanomat.

Põhja-Karjala piirivalve ülema asetäitja Samuli Murtoneni sõnul pidid piirivalvurid tekkinud olukorras jõudu kasutama, kuna inimesed ei allunud valvurite korraldustele ja üleskutsele.

Ta ütles, et üks inimene üritas piirivalvuritest mööduda ning tema tema suunas lasti gaasi. Inimene sai pärast tekkinud olukorda ravi ning Murtoneni sõnul läheb tal hetkel hästi.

Reedeõhtuse info kohaselt on kõik isikud Soomes asüüli taotlenud, ütleb Murtonen. Murtoneni sõnul on olukord piiril pärast juhtunut rahulik.

Asjast andis esimesena teada Yle , mille avaldatud videost on näha, kuidas grupp inimesi üritab üle piiri trügida. Niirala piirijaam suleti reedel kell 20.

Piirivalve: viis inimest saabus FSB saatel

Piirivalve teatel saabus reedel Kuhmos asuvasse Vartiuse piiripunkti viis inimest Venemaa FSB piirivalveteenistuse saatel.

Isikud ületasid jalgratastel riigipiiri ning vaatamata korraldustele ei nõustunud Venemaale tagasi pöörduma. Isikud taotlesid Soomes asüüli. Kaebajatest neli olid naised ja üks mees, esialgsetel andmetel on nad pärit Süüriast ja Somaaliast.

Kokku on sel nädalal Soome piirile saabunud umbes 300 varjupaigataotlejat. Reedel saabus 163 inimest kagupiirile, kirjutas Yle.

Varem pole Venemaa lubanud inimesi üle piiri, kui neil polnud reisidokumendid korras.

