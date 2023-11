Argentina uuel presidendil Javier Mileil on suurejoonelised plaanid

Milei kampaania peamine lubadus oli loobuda rahvusvaluutast peesost ja üle minna USA dollarile. Lisaks lubas Milei vähendada riigi kulutusi 15 protsendi võrra sisemajanduse koguproduktist. Lubaduse sümboliseerimiseks esines ta valimiskampaania jooksul mootorsaega.

Valimiste võitja on libertaarsete vaadetega majandusteadlane, kes pääses esmakordselt Argentina parlamenti alles 2021. aastal. Enne seda esines ta sageli intervjuudega televisioonis, kus hurjutas võimul olevate vasktsentristlike peronistide poliitikaid.

Ise nimetab Milei ennast anarhokapitalistiks. Ta pakkus varem, et tuleks lubada inimestel kanda vabalt relvi ja legaliseerida inimorganite müük, kuid enne teist vooru pehmendas ta oma seisukohti. Milei kritiseeris samuti teravalt Argentina suurimat kaubanduspartnerit Hiinat ja nimetas kliimamuutuste inimtekkelisust vandenõuks.

Ametis oleva majandusministri Sergio Massa valimiskampaania keskenduski nendele Milei sõnavõttudele. Kuigi aitas see Massal saada esimese koha valimiste esimeses voorus, polnud see piisav valimisvõiduks. Mileil aitas võita esimeses voorus kolmandale kohale jäänud paremtsentristliku kandidaadi Patrici Bullrichi toetus enne valimiste teist vooru.

Milei, keda tihti võrreldi vasakpoolsete ja meedia poolt endise USA presidendi Donald Trumpiga, sai õnnitlusi ka Trumpilt endalt sotsiaalmeedia kaudu.

"Olen väga uhke sinu üle! Sa pöörad oma riiki õigele teele ja Teed Argentina Taas Suureks!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeedias.

Seni riiki valitsenud erakonna peronistlik majandusmudel tugines suurele avalikule sektorile, kallistele toetustele tööstusele ning majanduse põhjalikule reguleerimisele. See on viinud väga kõrge inflatsioonini. Majandusministrina eelistas Massa majandust stimuleerida lõdvema raha- ja rahanduspoliitika kaudu. Samuti kehtestas minister piiranguid rahvusvahelisele kaubavahetusele ja valuutavahetusele, et kaitsta riigi valuutareserve.

Ametlik peeso ja dollari vahetuskurss on 350 peesot dollari eest, kuid mustal turul on vaja ühe dollari saamiseks 900 peesot. Selline turumoonutus põhjustas veelgi suuremat survet hindadele.

Siiski ei pea majandusteadlased ja analüütikud Milei lubaduste elluviimist kuigi kergeks. Valimiste võitjal on ainult kaheksa kohta 72 kohast parlamendi senatis ja alla 40 koha 257 kohast alamkojas.

Samuti ei pruugi kõik kaalukeeleks osutunud paremtsentristliku valimisliidu JxC saadikud toetada Milei radikaalsemaid reforme.

Majandusteadlaste sõnul oleks dollarile üleminek raskendatud ka seetõttu, et riigi keskpangas pole peaaegu üldse dollareid, mida kasutusele võtta. Samuti pole rahvusvahelised võlausaldajad valmis riigile abi pakkuma.

Majanduskonsultant Fernando Marull ütles Financial Timesile, et Milei võit paneb musta turu vahetuskurssi veelgi suurema surve alla.

"Kuid riigivõlakirjadele ja aktsiatele on Milei võit hea, kuigi tema plaanide elluviimine on küsitav," ütles ta ning lisas, et Argentina näitas selgelt, et see tahab muutusi.