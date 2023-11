ÜRO: ainult seniseid meetmeid rakendades soojeneb kliima 2,9 kraadi

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles aruande esitlemisel, et 1,5-protsendilise eesmärgi täitmine nõuaks veelgi kiiremat fossiilkütustest loobumist. Maailm on juba soojenenud keskmiselt 1,1 kraadi võrreldes tööstusrevolutsiooni perioodiga.

Aruandes on kirjas, et süsinikdioksiidi heitmed kasvasid eelmisel aastal rekordkõrgele. Kokku paisati õhku eelmisel aastal 57,4 miljardit tonni süsinikdioksiidi (CO2), mis oli 1,2 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal, vahendab Financial Times.

Et hoida kliimasoojenemine allpool kahe kraadi 2030. aastaks, on vaja aruande järgi vähendada aastased CO2 heitmed 14 miljardi tonni ehk 28 protsendi võrra. 1,5-kraadise eesmärgi saavutamiseks tuleks vähendada heitmed 40 protsenti ehk 22 miljardi tonni võrra.

Isegi kui riigid täidavad kõik vabatahtlikult enda peale võetud kliimakohustused, tõuseb soojenemise prognoosi järgi globaalne temperatuur keskmiselt 2,9 kraadi võrra.

Samuti märkisid aruande autorid, et ükski G20 riigist ei vähenda oma kasvuhoonegaaside heitmeid piisavalt kiiresti, et täita enda seatud kliimaneutraalsuse eesmärke.

Siiski kiitis Guterres viimaste nädalate USA ja Hiina juhtide vahelisi kõnelusi, mille käigus keskenduti ka kliimale. ÜRO peasekretär nimetas maailma kahe suurima majanduse ja ühtlasi kahe suurima saastaja koostööd positiivseks esimeseks sammuks.

ÜRO juhtkond soovib, et novembri lõpupäevil Dubais kliimateemalisele tippkohtumisele COP28 kogunevad riigid lepiksid kokku kolmes selges kliimalubaduses, mis hõlmaksid taastuvenergia tootmise kolmekordistamist, energiatõhususe kahekordistamist ning rahaliste vahendite eraldamist kliimamuutustest kannatavatele riikide aitamise fondile.