Financial Times: Iisraeli luure naeruvääristas piirivalvurite hoiatusi Hamasi kohta

Financial Timesi kätte sattunud Iisraeli piirivalvurite ja luurejuhtide kirjavahetusest selgus, et madala auastme ohvitserid hoiatasid korduvalt Iisraeli luure juhtkonda Hamasi aktiivsuse tõusu eest nädalaid enne Hamasi 7. oktoobri rünnakut, kuid luure kõrged ametnikud ignoreerisid neid hoiatusi.

Financial Times sai kahe allika kaudu teada, et nädalaid enne Hamasi rünnakut saatsid vahetult Iisraeli ja Gaza piiri valvamisega tegelevad ohvitserid juudiriigi luure juhkonnale aruanded, milles kirjeldati Hamasi aktiivsuse tõusu.

Memodes hoiatati, et Hamasi võitlejaid on nähtud valmistamas ette piiripunktide ründamiseks, Iisraeli territooriumile sisenemiseks ja kibutside ülevõtmiseks.

Piirivalvurid hoiatasid samuti, et Hamas korraldab õppusi pantvangide võtmise taktika lihvimiseks. Iisraeli piiri lähedal toimunud õppustel märgati ka Hamasi kõrge sõjalise ametniku kohaolekut.

"See on väljamõeldud stsenaarium," vastas väljaande allika sõnul aruannetele üks Iisraeli luure kõrge ametnik.

Allikate sõnul ei reageerinud luure ja sõjaväeline juhtkond hoiatustele.

Hamasi 7. oktoobri rünnakus hukkus üle 1200 inimese ning sattus pantvangi üle 240. Hukkunute seas oli ka palju piirivalvureid, võimalik, et ka neid, kes aruannete koostamisel osalesid. Hamasi rünnatud kibutsidest kaks olid mainitud ühes aruandes võimalike äärmusrühmituse sihtmärkidena nagu oli kirjeldatud ka Hamasi üheaegselt raketi- ja maapealse rünnaku korraldamine.

Teise Financial Timesiga suhelnud anonüümseks jääda soovinud ametniku sõnul võivad tulevikus järgneda karmid tagajärjed ametnikele, kes aruandeid ignoreerisid.

"Pärast sõja lõppu viiakse läbi põhjalik uurimine kõikide üksikasjade selgitamiseks," vastas Iisraeli kaitsevägi väljaande päringule.

Ajakirjanikega suhelnud anonüümseks jääda soovinud ametnike sõnul sarnanes Iisraeli luure läbikukkumine 1973. aasta Yom Kippuri sõjaga, kui Egiptus ja Süüria ründasid ootamatult Iisraeli.

Allikate sõnul eirati hoiatusi nii seetõttu, et need pärinesid madala ausastme ohvitseridelt, kui seetõttu, et Iisraeli valitsus oli kindel, et senised pingutused Hamasi heidutamiseks on kandnud vilja ning rühmitus pole enam juudiriigi turvalisusele eriliseks ohuks.