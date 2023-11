Sõja 641. päev: Luure: Kreml viis Kaliningradist õhutõrjesüsteemid rindele

Oluline 26. novembril kell 22.40:

- Ukraina peastaap: Venemaa jätkab katseid liikuda Avdijivka juures edasi;

- Ukraina raport: Venemaa kasutab elektroonilises sõjapidamises lääneriikide tehnoloogiat;

- Briti luure: Venemaa on tõenäoliselt Kaliningradist õhutõrjesüsteemid ära viinud;

- Ukraina kaitsejõud teatasid kaheksa drooni alla laskmisest;

- Droonirünnakus Kiievile sai vigastada viis inimest;

- Ukraina kaitseminister pidas kõne Austiniga;

- Moskvas on droonide tõttu suletud kaks lennujaama;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1070 sõdurit.

Ukraina peastaap: Venemaa jätkab katseid liikuda Avdijivka juures edasi

Kiievi väed tõrjusid viimase ööpäeva jooksul Vene vägede rünnakuid Avdijivkast kirdes, läänes ja edelas, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap.

Peastaap lisas, et Venemaa toetas maavägede operatsiooni Avdijivka ümberpiiramiseks õhurünnakutega.

USA mõttekoja ISW hinnangul püüavad Vene väed lõigata läbi Ukraina varustusteid Avdijivkasse, et linn isoleerida. Ukraina kaitsjad hoiavad ISW teatel jätkuvalt oma positsioone ja on tagasi löönud 23 Vene vägede rünnakut.

Ukraina: Vene väed korraldasid ööpäevaga 33 õhurünnakut

Vene väed korraldasid viimase ööpäeva jooksul Ukraina territooriumil 33 õhurünnakut, teatas pühapäeva õhtul Ukraina kindralstaap.

Pühapäeval korraldasid okupandid ka viis rünnakut Iraani päritolu Shahed-136/131 droonidega ning tulistasid 45 korda mitmikraketiheitjatest. Ukraina õhutõrje tulistas neli drooni alla.

Ukraina raport: Venemaa kasutab elektroonilises sõjapidamises lääneriikide tehnoloogiat

Venemaa kasutab elektroonilises sõjapidamises lääneriikides toodetud tehnoloogiat, selgub Ukraina koostatud värskest raportist.

Raportis kutsutakse riike üles võtma viivitamatult meetmeid, et katkestada elektroonilises sõjapidamises kasutatava tehnoloogia tarnimine Venemaale.

Ukraina koostatud raportis on kirjas ka peamised Venemaa ettevõtted, mis on seotud elektroonilise sõjavarustuse arendamise ja tootmisega. Ukrainlaste sõnul ei ole kõigile neile ettevõtetele sanktsioone kehtestanud.

Briti luure: Venemaa on tõenäoliselt Kaliningradist õhutõrjesüsteemid ära viinud

Briti luure ütleb oma pühapäeval avaldatud ülevaates, et Vene õhutranspordi liikumised kogu novembri vältel viitavad sellele, et Venemaa on tõenäoliselt viinud oma strateegilised õhutõrjesüsteemid Kaliningradist ära, et kompenseerida hiljutisi kaotusi Ukrainas rindejoonel.

Briti kaitseministeeriumi teatel järgneb Venemaa samm sellele, kui riigi väed kaotasid oktoobris Ukrainas okupeeritud aladel oma SA-21 õhutõrjesüsteeme.

Briti kaitseministeerium märgib, et Venemaa peab kolmest küljest NATO liikmesriikidega piirnevat Kaliningradi oma strateegiliselt kõige tundlikumaks piirkonnaks. "Fakt, et Venemaa kaitseministeerium on valmis aktsepteerima täiendavaid riske Kaliningradis, näitab, kui suurt mõju on sõjal olnud Venemaa kaasaegsetele võimekustele," lisab ministeerium.

Venemaa teatas Ukraina rakettide hävitamisest Aasovi mere kohal

Venemaa teatas pühapäeval, et tulistas alla kaks Ukraina raketti, mis lasti Venemaa suunas üle Aasovi mere.

"Venemaa õhutõrje tuvastas ja hävitas õhus Aasovi mere akvatooriumi kohal kaks Ukraina raketti," seisab kaitseministeeriumi avalduses.

Mõni tund varem teatas Moskva Ukraina droonirünnakute tõrjumisest kolmele oma oblastile.

Ukraina kaitsejõud teatasid kaheksa drooni alla laskmisest

Ukraina kaitsejõudude teatel hävitasid õhujõud öises rünnakus kaheksa üheksast ründedroonist.

Täpsemaid teateid sellest, mida alles jäänud droon kahjustada võis, ei ole.

Õhujõudude teatel kagust tehtud rünnak järgnes Venemaa droonirünnakule, mida Ukraina ametivõimud on seni nimetanud sõjaaja suurimaks.

Venemaa teatas 20 Ukraina drooni alla laskmisest

Venemaa teatas pühapäeval, et lasi mitme oblasti, teiste seas Moskva, kohal alla üle 20 Ukraina drooni.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et droonid lasti alla Moskva, Kaluga, Tula ja Brjanski oblastite kohal. Tulas sai üks inimene haavata, kui allalastud droon tabas kortermaja.

Droonirünnakus Kiievile sai vigastada viis inimest

Kiiev jäi laupäeval Vene vägede seni suurima droonirünnaku alla, milles sai vigastada viis inimest, vahendas Reuters.

Laupäeval mälestas Ukraina Holodomoris hukkunuid, sama päeva varahommikul alustas Venemaa droonirünnakuid Kiievi eri linnaosadele.

Välisminister Dmõtro Kuleva sõnul viis Venemaa nädala jooksul Ukrainas läbi 911 rünnakut, milles hukkus 19 ja sai haavata 84 inimest.

"Vaenlane intensiivistab oma rünnakuid, proovides hävitada Ukrainat ja ukrainlasi," ütles Kuleba. "Nad teevad seda meelega, nagu 90 aasta eest, kui Venemaa tappis miljoneid meie esivanemaid."

Ukraina õhujõud teatasid esialgu, et 75 droonist 71 lasti alla, hiljem täpsustades, et alla lasti kokku 74 drooni. Õhujõudude kõneisiku sõnul lasti 66 drooni alla Kiievi ja ümbritseva regiooni kohal.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnas, et rünnakus sai haavata viis inimest, teiste seas 11-aastane tüdruk, kahjustada said ka hooned üle linna ning ühest alla lastud droonist süttis lasteaed.

President Volodõmõr Zelenski märkis, et rünnak algas Holodomori mälestamise päeva varahommikul. "Tahtlik terror... Venemaa juhtkond on uhke selle üle, et nad suudavad tappa," ütles Zelenski.

Laupäevas rünnaku eesmärk ei ole esialgu selge, kuid Ukraina on hoiatanud, et Venemaa on taaskord alustanud rünnakuid Ukraine energiataristu vastu, nagu ka mullu talvel.

Ukraina energiaministeeriumi teatel jäi rünnaku järel Kiievis elektrita 200 hoonet, neist 77 elumajad.

Ukraina kaitseminister pidas kõne Austiniga

Ukraina kaitseminister Rustem Umjerov pidas laupäeval telefonikõne USA kaitseministri Lloyd Austiniga.

"Minister Austin mõistis hukka Venemaa jätkuvad raketi- ja mehitamata õhurünnakud Ukraina linnade ja olulise taristu pihta," teatas kaitseministeerium.

Ministrid lubasid püsida tihedas suhtluses. "Nad arutasid ka julgeolekualaseid prioriteete ajal, mil Ukraina jätkab võitlust Vene agressiooni vastu."

Moskvas on droonide tõttu suletud kaks lennujaama

Pühapäeva varahommikul peatas Venemaa Moskva oblastis asuvate Domodedovo ja Vnukovo lennujaamade töö, kuna lennujaamade läheduses tuvastati droonid, vahendas The Kyiv Independant.

Vene meedia väitel lasid Vene õhujõud alla 11 Ukraina drooni.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 324 830 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 5513 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 10279 (+16);

- suurtükisüsteemid 7874 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 907 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 597 (+1);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5901 (+93);

- tiibraketid 1565 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10288 (+29);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1113 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.