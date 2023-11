Sõja 643. päev: ISW: Avdijivka koksitehase lähedal käivad ägedad lahingud

Õhtul algas Vene droonirünnak Ukrainale. Venemaa väed jätkavad Avdijivka suunal Ukraina positsioonide ründamist, kuid pole suutnud läbi tungida ukrainlaste kaitseliinidest. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka koksitehase lähedal käivad ägedad lahingud.

Õhtul algas Vene droonirünnak Ukrainale

Vene droonirünnak Ukraina vastu algas täna õhtul. Esimene teade Vene ründedroonide sisenemisest Ukraina õhuruumi tuli kell 18.37.

Droonid sisenesid lõunast ja kagust Dnipropetrovski ja Poltava oblasti õhuruumi.

Kella 20.30 paiku liikusid droonid Tserkassõ oblasti õhuruumi kaudu Kiievi oblasti suunas ning Odessa oblasti õhuruumi kaudu põhja suunas. Lisaks liikus veel üks droonide rühm Kirovohradi oblasti õhuruumi kaudu Tserkassõ oblasti suunas.

Kohalikud võimud hoiatasid Tserkassõ linna elanikke drooniohu eest ning kutsusid üles liikuma varjenditesse.

Eeldatavalt on tegemist Shahed-136 droonidega.

Ukraina peastaap: Ukraina väed tegid üle 30 rünnaku Vene sõjaliste sihtmärkide pihta

Ukraina peastaabi teatel suutsid Ukraina raketiväed tabada 13 korda päeva jooksul Vene sõjaväelaste, relvastuse ja sõjatehnika koondumispaiku. Lisaks suutis Ukraina tabada viis Vene õhutõrjesüsteemi.

Samuti tabasid Ukraina ühte Vene vägede juhtimispunkti, kolm Vene raketisüsteemi, üheksa suurtükki ja ühte Vene elektroonilise sõjapidamise süsteemi.

Samal ajal teostas Venemaa 11 raketi- ja 35 õhurünnakut ning tulistas 42 korda mitmikraketiheitjatest Ukraina sõdurite ja asulate pihta.

Samuti hävitati vähemalt ühte Shahed-136 ründedrooni.

Vene suurtükitules sai Sumõ oblastis surma kolm inimest

Ukraina teatel nõudis Vene okupatsiooniväe suurtükirünnak teisipäeval riigi kirdeosas asuvas Sumõ oblastis kolm inimelu, teiste seas hukkus ka seitsmeaastane laps.

"Kaks hukkunud naist ja kaks haavatud meest toodi rusudest välja. Mees ja tema seitsmeaastane kasutütar said oma autos samuti viga. Tüdruk suri hiljem haiglas," ütles Ukraina peaprokuröri büroo sotsiaalmeediasse tehtud postituses rünnaku kohta.

Briti luure: Venemaa maksis ränka hinda piiratud edu eest Avdijivka all

Briti luure teatas oma igapäevases sõjaülevaates, et Venemaa kaotas tuhandeid sõdureid selleks, et saavutada piiratud edu Avdijivka suunal.

"Kuigi see edasiliikumine on piiratud, võib seda pidada üheks suurimaks Vene saavutuseks alates 2023. aasta kevadest. Selle hinnaks sõjategevuses osalenud üksustele on tuhanded surnud sõdurid," seisis ülevaates.

Alates oktoobris suutsid Vene väed liikuda edasi Avdijivka suunal ainult kahe kilomeetri võrra, kuid Venemaa jätkab katsetega linna ümber piirata.

Luure teatel läheneb sõjategevus Avdijivka koksitehasele, kus asub üks Ukraina peamistest kaitsepositsioonidest linnas.

Ukraina vägede kontrolli all on jätkuvalt Avdijivkat muude Ukraina vabade aladega ühendav koridor, mis on seitse kilomeetrit lai.

Ukraina peastaap: venelased jätkavad Avdijivka ründamist

Vene okupatsioonivägi ei loobu katsetest Avdijivkat sisse piirata, enim rünnakuid tõrjusid Ukraina relvajõud Avdijivka ja Bahmuti suunal, teatas Ukraina peastaap teisipäeva hommikul.

Sealhulgas ründas vaenlane Hortitsa väerühma vastutusalas Kupjanski suunal edutult Harkivi oblasti Sinkivka ja Petropavlivka piirkonnas, kus kaitsevägi lõi tagasi kolm rünnakut.

Lõmani suunal tungis vaenlane peale Luhanski oblastis Stelmahhivka ja Serebrjanski metskonna ning Donetski oblastis Ternivi, Jampolivka ja Torske piirkonnas. Seal tõrjusid Ukraina sõdurid 12 rünnakut.

Bahmuti suunal tõrjusid Ukraina relvajõud Donetski oblastis Bohdanivka, Ivanivka, Klištšijivka ja Avdijivka lähedal 28 vaenlase rünnakut. Ukraina kaitsevägi jätkab rünnakut Bahmuti lõunaosas, tekitades vaenlasele kaotusi elavjõu ja varustuse näol ning kindlustades oma positsiooni saavutatud joonel.

Tauria väerühma vastutusalas Avdijivka suunal ei loobunud vaenlane katsetest Avdijivkat sisse piirata. Ukraina relvajõud hoidsid kaitset, tekitades sissetungijatele olulisi kaotusi. Vaenlase pealetung Donetski oblastis Novobahmutivkast idas, Berdõtšivist kirdes, Avdijivkas, Opõtnes, Sjevernes ning Tonenkest lõunas, kus kaitsevägi lõi tagasi 23 rünnakut, kukkus läbi.

Marjinka suunal ründasid sissetungijad õhujõudude toel edutult Donetski oblastis Marjinka ja Novomõhhailivka piirkonnas. Seal tõrjus kaitsevägi üheksa rünnakut.

Šahtarski suunal vaenlane ei rünnanud.

Zaporižžja suunal üritasid okupandid kolm korda edutult taastada Robotõne ja Novoprokopivka lähedal kaotatud positsiooni.

Odessa väerühma vastutusalas Hersoni suunal hoiavad Ukraina relvajõud oma positsioone Dnepri vasakkaldal, võitlevad suurtükipatareidega ja pommitavad vastase tagalat.

Ukraina alustas Itaaliaga julgeolekutagatiste läbirääkimisi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja tema kantseleiülema Andri Jermaki ülesandel alustati Itaaliaga esimest konsultatsioonivooru kahepoolse julgeolekutagatiste lepingu sõlmimiseks, nagu on ette nähtud G7 Ukraina toetamise ühisdeklaratsioonis.

Ukraina riigipea veebilehel teatati teisipäeval, et Ukraina läbirääkijate rühma juhtis kantselei asejuhataja Ihor Žovkva.

"Ukraina on alustanud kahepoolseid konsultatsioone juba kõigi G7 riikidega, sealhulgas Itaaliaga. Itaalia on järgmisel aastal G7 eesistuja. Hindame oma Itaalia sõprade märkimisväärset panust Ukraina kaitsmisse ja ühise võidu lähendamisse. Ukrainale antavad julgeolekutagatised on oluline samm meie riigi EL-i ja NATO liikmesuse lähendamisel," sõnas ta.

Stoltenberg on veendunud USA relvaabi jätkumises Ukrainale

NATO peasekretär Jens Stoltenberg väljendas teisipäeval veendumust, et USA jätkab relvatarneid Ukrainale, seda vaatamata poliitilistele takistustele Washingtonis.

"Olen kindel, et USA jätkab toetuse andmist, sest selle tegemine on Ühendriikide julgeoleku huvides ning samuti kooskõlas sellega, milles me oleme kokku leppinud," ütles Stoltenberg Brüsselis kohtumisel NATO riikide välisministritega.

ISW: Avdijivka koksitehase lähedal käivad ägedad lahingud

Venemaa väed jätkavad Avdijivka suunal Ukraina positsioonide ründamist, kuid pole suutnud läbi tungida ukrainlaste kaitseliinidest. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka koksitehase lähedal käivad ägedad lahingud

Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja ütles, et Vene väed ründavad Avdijivkat mitmest suunast. Ägedad lahingud käivad kirdes asuva koksitehase lähedal. Vene allikad väitsid, et Venemaa väed vallutasid kagus asuva tööstusrajooni.

Tauria väerühma pressiesindaja ütles, et ilm läheb Avdijivka ümbruses halvemaks ning venelased vähendavad seetõttu suurtükiväe kasutamist, kuid vaenlase õhujõudude aktiivsus ei vähene.

Vene allikad väitsid, et Ukraina tegi 27. novembril Avdijivka lähedal eduka vasturünnaku. Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed ründasid Stepove lähedal asuvaid Venemaa positsioone, vahendas ISW.

Blinken kannustab Euroopas jätkama toetust Ukrainale

USA välisminister Antony Blinken suundus esmaspäeval Euroopasse, ta kannustab jätkama toetust Ukrainale.

Blinken kohtub Brüsselis NATO välisministritega ning räägib USA toetusest Kiievile lähikuudel.

Blinken suundub kolmpäeval Põhja-Makedooniasse Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) kohtumisele, millest võtab arvatavasti osa ka Vene välisminister Sergei Lavrov.

Lavrov ütles esmaspäeval, et Moskva-vastaste sanktsioonidega ühinenud Põhja-Makedoonia nõustus lubama tal OSCE aastakohtumisel osaleda.

Vene riigimeedia teatas omakorda, et Euroopa Liidu liige Bulgaaria teavitas Moskvat, et lubab Lavrovi lennukil oma õhuruumi läbida.

Asevälisminister Sergei Rjabkov ütles, et kohtumist Blinkeniga kavas ei ole.

"Ei, nad ei ole palunud ega palu ja kohtumist ei ole," lisas ta.

Blinken teeb sel nädalal veel visiidi Lähis-Itta ja osaleb ka ÜRO kliimatippkohtumisel Dubais.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 860 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 326 440 (võrdlus eelmise päevaga +860);

- tankid 5523 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 10285 (+3);

- suurtükisüsteemid 7876 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 907 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 597 (+0);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5905 (+0);

- tiibraketid 1565 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10302 (+3);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1113 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.