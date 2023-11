Kaja Kallas: ma ei mõtle Euroopasse minemise peale

Kui viimased paar kuud on spekuleeritud teemal, et Kaja Kallas (RE) kandideerib järgmisel suvel Euroopa Parlamenti või läheb Euroopa Komisjoni liikmeks ning Reformierakond saab uue juhi, siis Kallas ise võtab sellistelt ennustustelt hoogu maha.

Postimehele intervjuu andnud Kaja Kallas vastas küsimusele, kas ta Euroopa Parlamenti kandideerib, järgmiselt: "Ütlen ausalt: olen pidanud tegema nii palju raskeid ja ebapopulaarseid otsuseid, et tahaks ära oodata, kui hakkavad tulema nende otsuste viljad. Praegu on nii, et mina saan otsuste eest peksa, aga kui tänu praegustele otsustele hakkab paremaks minema, siis keegi teine saab särada."

Ajakirjaniku täpsustavale küsimusele, kas see tähendab siis, et ta ei kandideeri Euroopa Parlamenti, vastas Kallas, et poliitikas võib kõik muutuda nädalatega ning ta ei oska sellele kindlalt vastata, aga praegu tal sellist plaani pole.

Ta meenutas, et on olnud europarlamendis ja see töö meeldis talle, aga ta on ka õppinud, et samasse kohta tagasi minna ei tasu, sest see pole enam kunagi sama.