Times: Tiktok võib soodustada Iisraeli-vastaste meeleolude levikut

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina sotsiaalmeediafirmas Tiktok kogub Iisraeli-vastane propaganda tuure. Mõned analüütikud kahtlustavad, et rakendus soodustab antisemitismi levikut.

Anthony Goldbloom on andmeteadlane, kelle esivanemad elasid üle holokausti. Ta jälgib, kuidas Iisraeli-vastased meeleolud levivad sotsiaalmeedias. Ta hakkas uurima, kas Tiktok soodustab antisemitismi levimist.

Arvamusküsitlused näitavad, et 18–24-aastaste seas levivad Palestiina-meelsed meeleolud. Tiktokis aga on väga palju Palestiina-meelseid videosid. Tiktokis on Palestiina toetuse tasakaal paigast ära, vahendas The Times.

"Ühe Iisraeli-meelse Tiktoki video kohta, mida jälgitakse, vaadatakse 50 Palestiina-meelset videot. Need arvud käivad USA kohta, Suurbritannias oli see erinevus veelgi suurem," ütles Goldbloom.

Tiktok väidab, et platvorm on ühiskonna peegel. Uuringufirma YouGov viis aga 18–24-aastaste seas läbi küsitluse. Selgus, et 37 protsenti küsitletutest toetab Palestiinat, 13 protsenti Iisraeli, 34 protsenti ei toeta kumbagi poolt ja 17 protsenti toetab mõlemat osapoolt.

Tiktok on raskesti analüüsitav platvorm. Videotes kasutatakse aga teemaviiteid, et neid oleks võimalik leida. Kõige populaarsem Palestiina teemaviide on #freepalestine. Iisraeli puhul on see #standwithisrael.

Goldbloom leidis. et Palestiina-meelset sisu toodavad kõige rohkem moslemiriigid. Alguses eeldas Goldbloom, et need videod levivad siis islamiriikidest lääneriikidesse. Temaga võttis ühendust siis ka Tiktok. Hiina rakendus väitis, et kuigi Indoneesias, Malaisias ja Pakistanis luuakse palju videosid, siis USA-s need väga ei levi.

Goldbloomil pole juurdepääsu Tiktoki andmetele, kuid ta nõustus firma selgitusega. Goldbloom leiab, et inimesed kipuvad vaatama videosid ja teemasid, millel läheb hästi. Seetõttu kasutatakse populaarseid teemaviiteid nagu #freepalestine.

"Seal on video, kus keegi maalib endale Palestiina lipu põsele ja siis sealt tilgub võltsverd. Inimesed näevad, et sellel videol läheb hästi ja hakkavad seda kopeerima," ütles Goldbloom.

Selline tasakaalustamatus mõjutab nüüd ka reaalset elu. "Ma arvan, et see on see, mis põhjustab paljusid antisemiitlikke rünnakuid," ütles Goldbloom.

Antisemitismi vastu võitlev ühendus Community Security Trust nõustub Goldbloomi analüüsiga. Suurbritannia valitsuse heakskiidetud meediaregulatsiooni asutuse Ofcom andmetel on 12–15-aastaste noorte seas kõige populaarsemaks uudisteallikaks Tiktok, järgnevad YouTube ja Instagram.

Lääne võimud hoiatasid juba varem, et Hiina firma Tiktok ohustab lääneriikide julgeolekut. USA esindajatekoja saadik Mike Gallagher ütles, et Tiktok levitab Hamasi-meelset propagandat ning Hiina platvorm peseb lääneriikide noorte ajusid.

Kulisside taga on ka Tiktoki juhid tunnistanud, et saavad antisemitismi vastu võitlemisel märksa rohkem ära teha. Näitleja Sacha Baron Cohen ütles firmale, et see on loomas suurimat suurimat antisemiitlikku liikumist pärast natse ning Tiktok saaks selle probleemi lahendada. Tiktoki tippjuht Adam Presser ütles siis, et sotsiaalmeediafirmad saaksid tõesti antisemitismiga võitlemiseks rohkem ära teha.