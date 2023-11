Sõja 644. päev: Venemaa alustas kolmapäeva õhtul droonirünnakut Ukrainale

Venemaa alustas kolmapäeva õhtul droonirünnakut Ukrainale. Stoltenberg avaldas lootust, et Ukraina saab F-16 hävituslennukid võimalikult kiiresti. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina armee tekitab vastasele suuri kaotusi ning Vene vägede edenemine on selle tulemusena väga vaevaline.

Oluline 29. novembril kell 21.10:

- Venemaa alustas kolmapäeva õhtul droonirünnakut Ukrainale;

- Ukraina peastaap: Ukraina väed hävitasid kolm Vene juhtimispunkti ja kaks laskemoonaladu;

- Vene meedia kinnitas Ukraina HIMARS-i rünnakut okupatsioonivõimude kontorile Hersoni oblastis;

- Stoltenberg: loodetavasti saab Ukraina F-16-d võimalikult pea;

- Stoltenberg: Venemaa kavatseb rünnata talvel Ukraina elektrivõrku;

- ISW: Ukraina jätkab idarindel Vene edasitungi tõrjumist;

- USA ametnik: Putin ei sõlmi Ukrainas rahu enne USA valimistulemuste selgumist;

- London: Venemaa on hakanud Ukraina-vastases sõjas üha rohkem kasutama pooletonniseid kobarpomme;

- Venemaa rünnakute tõttu hukkus viimase ööpäeva jooksul viis Ukraina tsiviilisikut;

- Sverdlovski oblastis tahetakse laisad õpilased sõjatehastesse saata;

Venemaa alustas kolmapäeva õhtul droonirünnakut Ukrainale

Ukraina võimude teatel liiguvad Vene Shahed-136 ründedroonid Odessa oblasti suunas.

Ukraina peastaap: Ukraina väed hävitasid kolm Vene juhtimispunkti ja kaks laskemoonaladu

Ukraina peastaabi teatel hävitasid Ukraina väed ööpäeva jooksul kolm Vene juhtimispunkti ja kaks laskemoonaladu, lisaks tabasid Ukraina õhuväed kaks Vene mitmikraketiheitjat ja kaks Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika.

Venemaa ründas aga Ukrainat raketiga H-31 ja kahe S-300 õhutõrjesüsteemi raketiga. Kokku teostas Venemaa kolm raketi- ja 13 õhurünnakut ning tulistas kaheksa korda mitmikraketiheitjatest.

Kokku leidis ööpäeva jooksul aset 73 sõjalist kokkupõrget Vene ja Ukraina vägede vahel. Kõige aktiivsemad olid Vene okupatsiooniväed Avdijivka ja Lõmani suundadel, kus toimus vastavalt 20 ja 15 Vene rünnakut.

Ukraina väed jätkuvalt hoiavad positsioone Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis.

Vene meedia kinnitas Ukraina HIMARS-i rünnakut okupatsioonivõimude kontorile Hersoni oblastis

Vene riigimeedia kinnitas Ukraina rünnakut okupatsioonivõimude politseihoone pihta okupeeritud Hersoni oblastis Juvileine külas.

Vene riigiväljaande RIA teatel sai rünnakus surma neli okupatsioonivõimude politseinikku ning veel 18 sai vigastada, kellest viis toimetati haiglasse. Teates märgitakse, et teisipäeval toimunud rünnak teostati mitmikraketiheitjast HIMARS.

Ukraina teatel sai aga surma koguni viis kõrget Vene julgeolekujõudude ametnikku.

Stoltenberg: loodetavasti saab Ukraina F-16-d võimalikult kiiresti

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et ei oska nimetada täpset tärminit, millal tänapäevased hävitajad F-16 Ukrainasse jõuavad, kuid märkis, et üht süsteemi, mis muudaks otsustavalt iseenesest olukorda lahinguväljal, ei ole olemas.

"Tervitan NATO liitlaste – Taani, Hollandi ja Norra – otsust tarnida Ukrainale F-16-d. Tervitan tõsiasja, et F-16 lendurite väljaõpe on juba alanud. Mõne nädala eest loodi Rumeenias lendurite koolituskeskus," ütles Stoltenberg Brüsselis pärast NATO välisministrite kohtumist.

"Ma ei saa teile täpset tärminit nimetada, kuid loodan, et tarnimine algab niipea kui võimalik. Lennukeid on, aga me peame lendurid välja õpetama ja see jätkub," lausus ta.

NATO peasekretär märkis, et F-16 toob kaasa muutusi, tugevdades eelkõige Ukraina võimet tekitada Vene väele kaotusi ning aidates veelgi Ukraina õhutõrjet tugevdada.

"Samas arvan, et peame praegu mõistma: ei ole imerohtu, ühtainsat süsteemi, mis üksi olukorda lahinguväljal otsustavalt muudaks. Küsimus on paljude eri võimekuste samaaegses koostöös, mis paiskab venelased tagasi. Peame olema valmis pikaks ja kangekaelseks võitluseks," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg: Venemaa kavatseb rünnata talvel Ukraina elektrivõrku

Venemaa on laiendanud oma rakettide varusid ning kavatseb rünnata Ukraina elektri- ja soojusvõrke sel talvel, hoiatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

"Me ei tohi Venemaad alahinnata. Vene majandus on sõjajalul," ütles Stoltenberg ajakirjanikele kolmapäeval.

"Venemaa on kogunud suured raketivarud enne talve, ning me näeme uusi katseid rünnata Ukraina elektrivõrku ja energiataristut, püüdlusi jätta Ukraina pimeduses ja külmas," lisas NATO peasekretär.

Stoltenberg esines ajakirjanike ees pärast NATO välisministrite kohtumist nende Ukraina kolleegiga Brüsselis.

ISW: Ukraina jätkab idarindel Vene edasitungi tõrjumist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina tekitab Venemaale suuri kaotusi ning Vene vägede edenemine on selle tulemusena väga vaevaline.

Venemaa ei loobu katsetest Avdijivkat sisse piirata ning jätkab linna ründamist. 28. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Avdijivka tööstusrajoonis veidi edasi. Ägedad lahingud käivad Siverne (6 kilomeetrit Avdijivkast läänes) Opõtne ( 4 kilomeetrit Avdiivkast lõunapool) ja Pervomaiske ümbruses. Mitu Vene blogijat väitis, Vene väed liikusid edasi ka Avdiivka koksitehase suunal.

Vene blogijad väitsid veel, et ägedad lahingud käivad Krasnohorivka suunal. Üks Vene blogija väitis, et Venemaa viis oma väed Stepovest välja, teised blogijad väitsid, et asula lähedal käivad ägedad lahingud. Vene allikad väitsid juba varem, et Ukraina tegi Stepove lähedal eduka vasturünnaku.

Ukraina väed jätkavad Bahmuti lõunatiival Venemaa positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad ka Bahmuti põhjatiival. Üks Vene blogija väitis, et Soledari ümbruses tegutsevad Venemaa õhudessantväelased.

Vene väed jätkasid 28. novembril pealetungi ka Kupjanski suunal. 28. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Sõnkivka ümbruses. Ukraina peastaap teatas, et riigi armee jätkab piirkonnas Vene vägede rünnakute tõrjumist. Üks Ukraina ohvitser väitis, et Venemaa kasutab rünnakutel 10-30-liikmelisi rühmasid ning nad ründavad ilma soomusmasinate toetuseta, vahendas ISW.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus viimase ööpäeva jooksul viis Ukraina tsiviilisikut

Mitu Ukraina oblastit langes viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakute alla. Venemaa rünnakute tõttu hukkus vähemalt viis inimest, nende hulgas oli üks laps. Vigastada sai vähemalt 22 inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Üks inimene sai surma Dnipropetrovski oblastis, veel üks inimene sai surma Zaporižžja oblastis. Sumõ oblastis hukkus Venemaa suurtükitule tõttu kolm inimest. Venemaa väed pommitasid ka Hersoni oblastit, viga sai vähemalt neli inimest.

Vene väed ründasid viimase ööpäeva jooksul veel Kiievi, Tšernihivi, Harkivi ja Mõkolajivi oblastit.

London: Venemaa on hakanud Ukraina-vastases sõjas üha rohkem kasutama pooletonniseid kobarpomme

Suurbritannia kaitseministeeriumi andmetel on Venemaa hakanud Ukraina-vastases sõjas üha rohkem kasutama pooletonniseid kobarpomme. Venemaa õhuväed hakkasid sagedamini kasutama kobarpommi RBK-500.

Luureandmete kohaselt kasutati RBK-500 pomme Ukraina väe vastu Vuhledari piirkonnas ja Donetski oblastis Avdijivka lähedal.

USA ametnik: Putin ei sõlmi Ukrainas rahu enne USA valimistulemuste selgumist

Vladimir Putin ei sõlmi Ukrainas rahu enne 2024. aasta novembris toimuvate USA valimiste tulemuste selgumist. Reutersi teatel ütles seda anonüümsust palunud USA välisministeeriumi kõrge ametnik pärast NATO välisministrite kohtumist ajakirjanikele korraldatud briifingul. Viimasel ajal on hakanud levima mure, et lääne toetus Ukrainale võib Donald Trumpi presidendiks valimise korral muutuda.

Ametnik märkis, et rahulepingu sõlmimine Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahel järgmisel aastal on ebatõenäoline.

"Ma eeldan, et Putin ei lähe rahu või konstruktiivse rahu peale välja enne, kui ta näeb meie valimiste tulemusi," ütles ametnik.

Kui välisministeeriumi ametnikul paluti selgitada, kas ta väljendas isiklikku arvamust või USA valitsuse seisukohta, lisas ta, et see on "laialt levinud hinnang". Tema sõnul avaldasid selles kontekstis kõik NATO liitlased kohtumisel Ukrainale tugevat toetust.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg prognoosib, et Venemaa hoogustab rünnakuid Ukraina taristu vastu. Sellega seoses märkis ta, kui oluline on, et alliansi liikmesriigid jätkaksid Kiievi toetamist.

Ukraina kaitseväe ühendjõudude ülem kindralleitnant Serhi Najev ütles, et Ukrainale antava abi kärpimine kahjustaks oluliselt armee kaitsevõimet, samal ajal kui Venemaa jätkab sõjapidamiseks relvade tootmist. Ta märkis, et tehnoloogial on alati eelis, seega on lääne abi äärmiselt oluline.

Sverdlovski oblastis tahetakse laisad õpilased sõjatehastesse saata

Venemaa Sverdlovski oblastis tahetakse saata üheksanda klassi õpilased, kes riigieksameid ei sooritanud, Uuralite sõjatehastesse.

Ajalehe The Moscow Times andmeil on selline ettepanek kaalumisel piirkonna seadusandlikus kogus, kus seda nimetatakse "võimaluseks omandada tööstuses nõutud elukutse".

Piirkonna majandus- ja territoriaalarengu minister Ruslan Sadõkov ütles, et masinaehituse valdkonna spetsialiste on vaja koolitada.

Varem tegi Kurgani oblasti duuma esimees Dmitri Frolov ettepaneku saata kainestusmajadest inimesi tehastesse või rindele.

Ukraina tulistas öistes rünnakutes alla 21 drooni ja kaks tiibraketti

Ukraina teatas kolmapäeval, et nende õhujõud hävitasid mitmel pool riigis Moskva korraldatud öiste õhurünnakute käigus pea kaks tosinat ründedrooni ja paar tiibraketti.

"Kokku sisaldas rünnak 21 Shahed-136/131 ründedrooni, kolme H-59 juhitavat tiibraketti," teatasid Ukraina õhujõud sotsiaalmeedias, märkides, et alla tulistati kõik droonid ja kaks raketti.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 327 580 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 5538 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 10312 (+27);

- suurtükisüsteemid 7908 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 910 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 600 (+3);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5944 (+39);

- tiibraketid 1567 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10348 (+46);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1121 (+8).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.