Rootsi: Türgi lubas heaks kiita Rootsi NATO-liikmesuse lähinädalail

Billström tegi vastava avalduse kolmapäeval pärast teisipäeval toimunud vestlust oma Türgi kolleegi Hakan Fidaniga.

"Ta ütles mulle, et ta eeldusel leiab aset [Rootsi NATO-sse astumise lepingu] ratifitseerimine lähinädalate jooksul. Muidugi me ei pea midagi enesestmõistetavaks, kuid me ootame selle protsessi lõppu," ütles Billström.

Türgi parlamendi väliskomisjon lükkas kaks nädalat tagasi ootamatult edasi plaanitud hääletuse Rootsi NATO-liikmesuse üle.

Billströmi sõnul ei seadnud Fidan mingeid uusi tingimusi vestluse käigus.

"Türgi valitsus ei esitanud uusi nõudmisi, seega me käsitleme [kokkuleppe] meie osa täidetuna," ütles Rootsi välisminister ajakirjanikele NATO välisministrite kohtumise raames toimunud pressikonverentsil.

Kõik teised NATO liikmesriigid peale Türgi ja Ungari on Rootsi kaitsealliansi liikmeks astumise juba heaks kiitnud.