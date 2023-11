Oja: tuleva aasta majanduskasv võib asenduda nullseisu või langusega

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul tuli kolmanda kvartali majanduslanguse ulatus mingil määral siiski üllatusena ning on võimalik, et tulevaks aastaks prognoositud majanduskasv võib asenduda nullseisu või väikese langusega.

Oja viitas, et statistikaameti varasema kiirhinnangu alusel oleks pidanud nägema SKP languse aeglustumist, kuid viimase kuuga lisandunud andmed on seda hinnangut muutnud.

"Kui mõelda, mis selle taga on, siis minu meelest suures pildis Eesti majandusnäitajaid vaadates see, mis on muutunud kõvasti kehvemaks, on eksportiva sektori tulemused. Kaubaeksport on olnud väga nõrk viimasel ajal. Kui vaadata viimast kahte aastat, siis 2022. aasta suvel toimus taseme langus ekspordis, mida võime selgitada sellega, et odav tooraine Venemaalt kadus ära. Seejärel jäi ekspordi tase suhteliselt stabiilseks, aga kevadest on toimunud täiendav langus ekspordis," kirjeldas Oja.

Kui esialgu langes eksport Skandinaavia turule, siis kevadest on süvenenud langus euroala turule. Euroalal on hakanud nõudlusesse jõudma rahapoliitika karmistamine. Oja sõnul mängib olulist rolli ka konkurentsivõime langus, mida rõhutavad ka ettevõtjad.

Küsimusele, kas muutunud olude ja kolmanda kvartali tulemuste valguses on võimalik, et tuleva aasta tervikprognoosi majanduskasvuootusele tuleks korrigeerida allapoole, vastas Oja, et prognoosi avaldab keskpank alles detsembri keskpaigas.

"Aga kui vaatame välisnõudluse prognoosimuutust, andmete muutust ehk kolmas kvartal on varem arvatust oluliselt kehvem, siis mina isiklikult arvan küll, et majanduskasv võib järgmisel aastal asenduda nullseisu või väikese langusega. Võime näha ka seda, et meil on kolm aastat järjest majanduslangust," ütles Oja.

Majanduslangus on tööjõuturule jõudnud aeglaselt. Tegevuste lõikes on hõive langenud sektorites, kus on praegu keerulisem, sõnas Oja. "Ei saa öelda, et majanduslangusel poleks hõivele mõju olnud," rääkis ta.

"Ilmselt me näeme seda hõive langust ja ka tööpuuduse kasvu siin veel mõne aja jooksul," ütles Oja.

Oja sõnas, et majanduse kasvule pöördumine võiks toimuda järgmise aasta jooksul, kuid kriisi sügavus on selgelt muutunud.

"Mingil määral oli see risk enne ka teada, võib-olla need kasvuootused, mida nägime Euroopa riikide kohta, olid liiga optimistlikud ja nendel turgudel ei hakka nii hästi minema kui kaks-kolm kuud tagasi prognoositi. Kriisist välja kasvamise mõttes võib-olla pole nii tähtis rääkida lähikvartalitest, vaid mõelda, mis saab aastate pärast ehk kuidas teha nii, et majanduskasvu taastumine poleks vindumine vaid tõsine välja kasvamine. Oleks vaja arutada, millised saavad olema Eesti konkurentsieelised tulevikus," ütles Oja.

Statistikaamet teatas neljapäeval, et võrreldes 2022. aasta sama perioodiga langes Eesti kolmanda kvartali sisemajanduse koguprodukt (SKP) 3,9 protsenti, mis on enam kui selle aasta esimeses pooles.