Draghi: Euroopa Liit peab saama riigiks

Draghi on tuntud ennekõike kui ökonomist, kes juhtis Euroopa Keskpanka eurokriisi ajal. Tema ametiaeg kestis 2011 kuni 2019 aastani. Hiljem 2021. aasta veebruarist kuni 2022. aasta oktoobrini oli ta Itaalia peaminister.

Draghi väljendas muret Euroopat tabanud kriiside üle ning ütles, et ta näeb ainult üht lahendust.

"Lootkem, et need põhiväärtused, mis tõid meid kokku, aitavad meil edaspidigi kokku hoida. Meie kasvumudel on praeguseks ennast ammendanud, ning me peame otsima uut viisi kasvamaks, kuid selleks peame saama riigiks," ütles ta.

Maineka majandusteadlase sõnul on nüüd aeg ühineda ning ületada koos takistused, mis on seotud killustunud EL-i regulatsioonidega igas majandusharus. Viimane probleem hoiab Draghi sõnul EL-i toimimist tagasi, eriti kriisidele reageerimisel, vahendas Euractiv.

Draghi ütles ka, et EL-i turg on liiga väike, mistõttu Euroopas loodud väikeettevõtted liiguvad suureks kasvades sageli USA-sse.

Siiski oli endine ECB juht optimistlik EL-i võimaluste suhtes, eriti kui liit läheb edasi arutelu all oleva laienemisega.

"Meie, Euroopa, kulutame [riigikaitsele] kolm kuni viis korda rohkem kui Venemaa, ning me oleme suuruselt teine investor kaitsekulutustesse USA järel. Seetõttu on tegemist parema koostöö küsimusega," kommenteeris Draghi EL-i julgeolekuprobleeme.

"Tegemist on erakordse hetkega, kui me saame uuesti üle vaadata paljud meie kooseksisteerimise eeldused," lõpetas Draghi.