Bideni administratsioon karmistab võitlust Hiina elektriautode vastu

USA rahandusministeerium avalikustas reedel uued reeglid, mille järgi ei kvalifitseeru enam Hiinaga seotud elektriautotootjad maksusoodustustele. Tegemist on osaga USA president Joe Bideni administratsiooni katsest piirata Hiina rolli elektriautode turul USA-s ning toetada kodumaist tööstust.

Uute reeglite järgi, mis hakkavad kehtima alates järgmise aasta algusest, ei kvalifitseeruks enam Hiina päritolu akusid sisaldavad elektriautod 7500-dollarilisele maksusoodustusele. Seda enam, soodustusele ei pääse ligi ka need sõidukid, mille tootjad teevad üldse igasugu koostööd Hiina ettevõtetega või on seotud Hiina valitsusega.

Eesmärgiks on toetada kodumaist elektriautode tootmist ning vähendada Hiina ligipääsu suurele USA turule, vahendab Financial Times.

"Tänu sellele reeglistikule ja selgusele, mida see toob, tagame, et USA elektriautode tulevik on tehtud Ameerikas," ütles Bideni peanõunik energia valdkonnas John Podesta.

Otsust tuli vaatamata novembris toimunud Bideni ja Hiina valitseja Xi Jinpingi kohtumisele, millega püüti pingeid leevendada.

Siiski möönis Podesta, et praegu on Hiinal juhtiv roll maailmas sellistes tehnoloogiates nagu elektriautode akude ja nende komponentide tootmine. Lisaks kaevandab Hiina üle poole maailma liitiumist, grafiidist ja koobaltist, mis on elektriakude tootmisel hädavajalikud toormaterjalid.

Lisaks hakkavad uued piirangud kehtima ka ligi kuue miljardi dollari väärtuses otsetoetuste puhul ettevõtetele, mida jagatakse 2021. aastal vastu võetud taristuseaduse alusel.

Samuti laienevad piirangud 2025. aastal ka akude tootmises kasutatavatele toormaterjalidele.

Kuigi kodumaise tööstuse kaitsmise toetajad nagu Lääne-Virginia senaator Joe Manchin on otsuse üle rõõmsad, siis töösturid ja kliimaaktivistid kritiseerisid seda.

"Poliitikakujundajad ei peaks üllatuma, kui toetustele kvalifitseeruvate autode arv langeb veelgi. See poel hea areng tarbijatele," ütles USA autotöösturite liidu Alliance for Automotive Innovation tegevjuht John Bozzella, kes lisas, et praegu saab toetusi ainult 20 protsenti sõidukitest.

Bideni administratsiooni eesmärk on tagada, et elektrisõidukid moodustaks 50 protsenti kõikide uute sõidukite müügist ning uued reeglid võivad seda eesmärki töösturite sõnul raskendada.

Jätkusuutlikkusele ja kliimale keskenduva mittetulundusühingu Ceres poliitikadirektor Zach Friedman ütles samuti, et USA ja Hiina koostöö võiks mängida võtmerolli elektrisõidukite hinna alla viimisel ning akude ökoloogilise jalajälje vähendamisel.

Joe Biden on aga surve alla näidata enne järgmise aasta novembris toimuvaid presidendivalimisi, et ta suudab kasvatada kodumaiste sinikrae töökohtade arvu ning soodustada tööstuse arengut USA-s. Konkurents Hiina poolt ohustab seda plaani.