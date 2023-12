Spotify koondab 17 protsenti töötajatest

Rootsi tehnoloogiafirma Spotify teatas esmaspäeval, et koondab 17 protsenti töötajatest.

Maailma majanduskasv aeglustub ning tehnoloogiafirmad kärbivad kulutusi. Spotify koondab nüüd umbes viiendiku oma tööjõust, vahendas Financial Times.

Spotify tegevjuht Daniel Ek ütles, et firma koondab 17 protsenti töötajatest. Firmas töötab praegu umbes üheksa tuhat inimest.

"Ma mõistan, et see mõjutab paljusid inimesi, kes on andnud väärt panuse. Ausalt öeldes võivad paljud targad, andekad ja töökad inimesed lahkuda," rääkis Ek.

Rootsi firmal on umbes 574 miljonit aktiivset kasutajat, Spotify tasulist teenust kasutab umbes 230 miljonit inimest.