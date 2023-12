Võrklaev: valitsus jääb õpetajate kolmeprotsendilise alampalgatõusu juurde

Valitsus kavatseb esmaspäevase otsusega riigieelarve projekti lisada kaheksa lisamiljonit õpetajate palkade ja diferentseerimisfondi tõstmiseks. Kuna see ei too aga haridustöötajatele suuremat kui kolmeprotsendilist alamapalga tõusu, siis tõenäoliselt otsustavad õpetajad streigi kasuks.

"Sel nädalal on eelarve riigikogus teisel lugemisel. Haridusministeerium on täiendavad kaheksa miljonit leidnud õpetajate palgatõusuks. Täna elektroonilisel istungil teeme otsused, asjaga on kiire, materjalid peaksid esmaspäeval jõudma riigikokku, et jõuaks riigieelarve veel sel nädalal vastu võtta," sõnas rahandusminister Mart Võrklaev ERR-ile.

"Tänu kaheksale lisamiljonile on valitsus õpetajate palgaks riigieelarves arvestanud 33 miljonit eurot. Kui vaadata muid riigieelarve priortiteete ja panna sinna juurde 27 miljonit, mis läheb eestikeelseks hariduseks, siis see teeb kokku 60 miljonit eurot, mis näitab, et haridus on üks valitsuse prioriteete ja üks enim raha saav valdkond kaitse kõrval," sõnas Võrklaev.

Õpetajate soov oleks aga, et alampalk kasvaks viie protsendi võrra.

"Iga lisamiljon riigieelarves tähendab maksutõusu," kommenteeris Võrklaev õpetajate soovi. "Eesti inimesed on aga väljendanud, et maksutõusude limiit on suuresti täis. Kui me mõne lisakulu võtame, siis me ei saa seda võtta teadmisega, et võtame selleks laenu," sõnas Võrklaev.

"Kohane pole rääkida ainult õpetajate alampalgast, vaid ka diferentseerimisfondist, mis annab koolidirektorile võimaluse maksta õpetajatele lisatasu näiteks nende kvalifikatsiooni eest. Selle tõstame 20 protsendile," rääkis Võrklaev. "Streikimiseks tegelikult põhjust pole," lisas Võrklaev.

Voltri: valitsuse kolmeprotsendiline pakkumine toob streigi

"Kui õpetajate töötasu alammäär tõuseb peaaegu neli korda vähem, kui me algselt küsisime - soovisime, et õpetajate töötasu algaks prognoositud riigi keskmisest palgast ehk 1950 eurost, mis tähendab, et küsisime 11,5 protsenti palgatõusu - ja kui pakutud alammäära tõus on kolm protsenti, siis õpetajad ei saa seda pakkumist vastu võtta. Sellisel juhul toimub 12. detsembril haridustöötajate liidu volikogu koosolek, kus otsustatakse streigi aeg ja meetod," kommenteeris valitsuse tõenäolist otsust haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri.

Ta märkis aga, et kui kogu lisaraha ehk kaheksa miljonit läheks palga alammäära ehk see tõuseks viis protsenti, siis saaks haridustöötajate ametiühing arutada streigi ära jätmist.

"Aga vastasel juhul pole võimalik töörahu tagada ja me peame streikima. Kui jätkame kursil, et kvalifitseeritud õpetajaid juurde ei tule, siis PISA testis Eesti langeb. Valitsuse sellise tegutsemise toel meie hariduse kvaliteet kidub," rääkis Voltri.

Haridustöötajate liidu esindaja silmis pole diferentseerimisfondi tõstmine sobiv meetod, sest see raha ei jõua koolidesse alati kohale. "See raha eraldatakse kohalikele omavalitsustele, aga kas ja kuivõrd see jõuab edasi nende konkreetsete õpetajateni, sest kohalikud omavalitsused võivad selle raha eest ka rohkem õpetajaid palgata või tugispetsialiste palgata. Meil pole garantiid, et ka see suurenev raha jõuaks konkreetse koolini ja konkreetsete õpetajateni," selgitas Voltri.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas esitas reedel haridustöötajate liiduga peetud kohtumisel ettepaneku eraldada õpetajate palgatõusuks kaheksa miljonit eurot, millega õpetajate alampalk tõuseks kolm protsenti ehk 1803 euroni. Voltri ütles, et seda pakkumist ilmselt vastu võtta ei saa.