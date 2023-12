Riiklik lepitaja lõpetas õpetajate palgatõusu läbirääkimised

Lepitusmenetluse lõpetamine tähendab, et valitsus võib kehtestada kooliõpetajate palga alammäära järgmiseks aastaks enda äranägemisel, haridustöötajate ametiühingul aga tekib õigus korraldada streik üldhariduskoolides, järgides kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud tingimusi.

Riiklik lepitaja soovitas eelmisel reedel toimunud lepituskoosolekul kehtestada üldhariduskoolide töötajate palga alammääraks järgmisel aastal 1824 eurot, haridusministeeriumi ettepanek oli 1803 eurot ning EHL-i soov mitte vähem kui 1836 eurot.

Haridus- ja teadusministeerium teatas esmaspäeval, et jääb reedesel lepituskoosolekul tehtud ettepaneku juurde. Haridustöötajate liit vastas teisipäeval, et lükkab tagasi nii riikliku lepitaja kui ka ministeeriumi pakkumise.

"Kuna riiklikul lepitajal pole kuskilt võtta kompromissi tagamiseks puuduvaid miljoneid, on kõik võimalused haridussektori töötülile vähegi realistliku lahenduse pakkumiseks ammendatud," ütles riiklik lepitaja Meelis Virkebau.

EHL-i juht Reemo Voltri ütles esmaspäeval, et kuivõrd valitsuse pakutav palgatõus järgmiseks aastaks on neli korda väiksem õpetajate soovitust, tähendab see, et streik tuleb ja kõige varem jaanuari alguses. "12. detsembril koguneb EHL-i volikogu ja siis me otsustame, millal streik toimub," lausus ta.

Haridusminister Kristina Kallas ütles teisipäeval "Esimeses stuudios", et õpetajate soovitud palgatõusuks oleks valitsusel vaja leida veel 10 miljonit eurot ning et sellist summat pole kiiresti võimalik kusagilt leida.