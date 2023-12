Siseminister Läänemetsa isiklikul autol löödi aknad sisse

Läänemetsa nõunik Vootele Päi ütles ERR-ile, et tegemist oli Läänemetsa isikliku autoga, mis oli pargitud tema kodu ette ja mida kasutab tema elukaaslane ja tütre ema.

"Elukaaslane avastas hommikul, et enamus aknaid on sisse löödud. Teistel autodel sel tänaval olid aknad terved. See näitab, et oli just selle auto kallal vandaalitsetud. On alust arva et see ei olnud juhuslik," rääkis Päi.

Ta lisas, et seoses juhtumiga on ministrile ja tema pereliikmetele määratud täiendav julgestus.

Läänemets ütles ERR-ile, et võtab juhtumit väga tõsiselt. "Ütleme nii, et hommikul oli väikene ehmatus pere jaoks selle lõhutud auto avastamine. Kes ja miks seda tegi, eks selle peab välja selgitama politsei uurimine. Vaevalt, et ta mingite kodutänava küsimustega seotud oli. Ma pigem julgeks oletada, et rohkem minu tänase tööga. Ja kui ta minu tänase tööga, vabariigi valitsuse liikme tööga on seotud, siis ma usun, et politsei võtab seda tõsiselt. Ja ma usun, et ühel hetkel me saame teada, mis see põhjus võis olla," kommenteeris Läänemets.

"Ma enda turvalisuse pärast nii palju ei muretse, aga mu väikene laps ja pere. Seda poolt politsei kindlasti vaatab ja läbi mõtleb, kuidas meie turvalisus tagatud oleks," lisas ta.

Politsei oli hommikul sündmuskohal ja uurib juhtunut.

ERR-i lisab peagi ka politsei kommentaari.