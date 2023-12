Scholz: Berliin suurendab oma toetust Ukrainale

Saksamaa kantsler Olaf Scholz rõhutas, et Berliin suurendab oma toetust Ukrainale, samal ajal kui teiste liitlaste toetus on muutunud ebalevaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei, see sõda ei saa ilmselt nii kiiresti läbi, kui me kõik lootsime. Sellepärast peame olema võimelised jätkama seda, mida täna teeme veel sel, järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Seetõttu tuleb meil vajadusel, kui teised on löönud kõikuma, oma osa suurendada," ütles Scholz.

Scholz sõnas, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamist kaitselahingutes. "Me teeme seda rahaliste vahenditega, me teeme seda rahaliste vahenditega ja relvasaadetistega. Ja loomulikult on see suur rahaline väljakutse ka meile," sõnas ta.